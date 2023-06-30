https://sputnikarabic.ae/20230630/كوليبا-يزعم-أن-الأوكرانيين-مستعدون-لخوض-نزاع-مسلح-يستمر-سنوات-عديدة-1078608737.html

كوليبا يزعم أن الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة

كوليبا يزعم أن الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن الشعب الأوكراني مستعد لمواجهة نزاع مسلح يستمر لسنوات عديدة. 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T01:15+0000

2023-06-30T01:15+0000

2023-06-30T01:15+0000

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روما - سبوتنيك. وفي مقابلة مع قناة La7 الإيطالية، أوضح كوليبا قائلاً: "قمنا بإجراء استطلاع للرأي بين مواطنينا، وتوصلنا إلى أن 58٪ من الأوكرانيين مستعدون للصمود لسنوات حتى يحصل بلدنا على حقوقه. فقد أدرك الأوكرانيون أن الحرب أمرٌ حيوي".وأشار إلى أنه من الصعب تحديد موعد نهاية الصراع العسكري، معرباً عن تطلعه لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، وقال: "أعمل يومًا بعد يوم لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.ونوّهت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين من جهته، أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20221224/وزير-الدفاع-التركي-يتوقع-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-خلال-2023-بسبب-تواصل-دعم-الغرب-لكييف-1071557266.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن