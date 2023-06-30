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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/كوليبا-يزعم-أن-الأوكرانيين-مستعدون-لخوض-نزاع-مسلح-يستمر-سنوات-عديدة-1078608737.html
كوليبا يزعم أن الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة
كوليبا يزعم أن الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة
صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن الشعب الأوكراني مستعد لمواجهة نزاع مسلح يستمر لسنوات عديدة. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T01:15+0000
2023-06-30T01:15+0000
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روما - سبوتنيك. وفي مقابلة مع قناة La7 الإيطالية، أوضح كوليبا قائلاً: "قمنا بإجراء استطلاع للرأي بين مواطنينا، وتوصلنا إلى أن 58٪ من الأوكرانيين مستعدون للصمود لسنوات حتى يحصل بلدنا على حقوقه. فقد أدرك الأوكرانيون أن الحرب أمرٌ حيوي".وأشار إلى أنه من الصعب تحديد موعد نهاية الصراع العسكري، معرباً عن تطلعه لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، وقال: "أعمل يومًا بعد يوم لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.ونوّهت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين من جهته، أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221224/وزير-الدفاع-التركي-يتوقع-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-خلال-2023-بسبب-تواصل-دعم-الغرب-لكييف-1071557266.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

كوليبا يزعم أن الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة

01:15 GMT 30.06.2023
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik
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صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن الشعب الأوكراني مستعد لمواجهة نزاع مسلح يستمر لسنوات عديدة.
روما - سبوتنيك. وفي مقابلة مع قناة La7 الإيطالية، أوضح كوليبا قائلاً: "قمنا بإجراء استطلاع للرأي بين مواطنينا، وتوصلنا إلى أن 58٪ من الأوكرانيين مستعدون للصمود لسنوات حتى يحصل بلدنا على حقوقه. فقد أدرك الأوكرانيون أن الحرب أمرٌ حيوي".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
وزير الدفاع التركي يتوقع استمرار الصراع في أوكرانيا خلال 2023 بسبب تواصل دعم الغرب لكييف
24 ديسمبر 2022, 17:02 GMT
وأشار إلى أنه من الصعب تحديد موعد نهاية الصراع العسكري، معرباً عن تطلعه لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، وقال: "أعمل يومًا بعد يوم لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
ونوّهت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين من جهته، أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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