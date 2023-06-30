https://sputnikarabic.ae/20230630/لافروف-سندمر-كل-التجمعات-الأوكرانية-التي-تضم-جنرالات-الغرب-1078625304.html
لافروف: سندمر كل التجمعات الأوكرانية التي تضم "جنرالات الغرب"
لافروف: سندمر كل التجمعات الأوكرانية التي تضم "جنرالات الغرب"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية ستدمر الأماكن التي يتجمع فيها الجيش الأوكراني والمرتزقة وجنرالات الغرب. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T11:53+0000
2023-06-30T11:53+0000
2023-06-30T11:55+0000
روسيا
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_106445a4fc0b2ae96d26165b5d77eed9.jpg
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "حقيقة أن الأوكرانيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وبارتكابهم لجرائم الحرب، يستخدمون مرافق مدنية لعقد جميع أنواع الاجتماعات التي تضم المرتزقة والجنرالات الغربيين والمدربين مع جيشهم، فهذا ذنب أوكرانيا".وأردف لافروف: "لكن الحقيقة أن الأوكرانيين يستخدمون البنية التحتية المدنية باستمرار وبشكل منتظم لنشر أسلحتهم الثقيلة، أود لفت انتباه دول الناتو التي تتولى تدريب الأوكرانيين إلى الاهتمام بهذا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 28 يونيو/ حزيران أنه "قد تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لقادة لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع بيان كييف، بأن المدنيين قتلوا نتيجة غارة روسية على كراماتورسك، إن "روسيا لا تهاجم البنية التحتية المدنية، لكنها تضرب أهدافًا مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يواصل-دحر-محاولات-الهجوم-المضاد-ويكبد-أوكرانيا-خسائر-جسيمة--عاجل-1078624699.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_139:0:1426:965_1920x0_80_0_0_fce871d673a8d9e9e27e35c68c8b5753.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: سندمر كل التجمعات الأوكرانية التي تضم "جنرالات الغرب"
11:53 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية ستدمر الأماكن التي يتجمع فيها الجيش الأوكراني والمرتزقة وجنرالات الغرب.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "حقيقة أن الأوكرانيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وبارتكابهم لجرائم الحرب، يستخدمون مرافق مدنية لعقد جميع أنواع الاجتماعات التي تضم المرتزقة والجنرالات الغربيين والمدربين مع جيشهم، فهذا ذنب أوكرانيا".
إذا وجدنا هذه الاجتماعات، مثل تلك التي كانت في كراماتورسك لأيام، فسنقوم بتدميرها، لأن هؤلاء هم الأشخاص الذين أعلنوا الحرب علينا.
وأردف لافروف: "لكن الحقيقة أن الأوكرانيين يستخدمون البنية التحتية المدنية باستمرار وبشكل منتظم لنشر أسلحتهم الثقيلة، أود لفت انتباه دول الناتو التي تتولى تدريب الأوكرانيين إلى الاهتمام بهذا".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 28 يونيو/ حزيران أنه "قد تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لقادة لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك
".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع بيان كييف، بأن المدنيين قتلوا نتيجة غارة روسية على كراماتورسك، إن "روسيا لا تهاجم البنية التحتية المدنية، لكنها تضرب أهدافًا مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية".