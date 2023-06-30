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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230630/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-الوضع-في-أوكرانيا-فيديو--1078614967.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، في موسكو. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:17+0000
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أوكرانيا والأجندة الدولية
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، 30 يونيو/ حزيران، في موسكو.
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روسيا
روسيا

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو

08:17 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 30.06.2023)
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يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، في موسكو.
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