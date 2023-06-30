https://sputnikarabic.ae/20230630/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-الوضع-في-أوكرانيا-فيديو--1078614967.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، في موسكو. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:17+0000
2023-06-30T08:17+0000
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أوكرانيا والأجندة الدولية
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، 30 يونيو/ حزيران، في موسكو.
2023-06-30T08:17+0000
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PT1S
سبوتنيك عربي
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روسيا
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
08:17 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، في موسكو.