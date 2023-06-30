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لافروف يكشف موعد انضمام إيران إلى منظمة "شنغهاي" بشكل رسمي
https://sputnikarabic.ae/20230630/لافروف-يكشف-موعد-انضمام-إيران-إلى-منظمة-شنغهاي-بشكل-رسمي-1078623182.html
لافروف يكشف موعد انضمام إيران إلى منظمة "شنغهاي" بشكل رسمي
لافروف يكشف موعد انضمام إيران إلى منظمة "شنغهاي" بشكل رسمي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في الاجتماع المقبل لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في 4 يوليو/تموز، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T10:36+0000
2023-06-30T10:36+0000
روسيا
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وقال الوزير، اليوم الجمعة، في عرض قدمه مركز الدبلوماسية الشعبية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون: "عدد متزايد من الدول يسعى إلى إقامة علاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة، في اجتماع 4 يوليو المقبل، لمجلس رؤساء الدول".وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، بختيور خاكيموف، إن قبول إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون سيكون قرارًا رئيسيًا في قمة المنظمة في نيودلهي.جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يكشف موعد انضمام إيران إلى منظمة "شنغهاي" بشكل رسمي

10:36 GMT 30.06.2023
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Photo
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في الاجتماع المقبل لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في 4 يوليو/تموز، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.
وقال الوزير، اليوم الجمعة، في عرض قدمه مركز الدبلوماسية الشعبية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون: "عدد متزايد من الدول يسعى إلى إقامة علاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة، في اجتماع 4 يوليو المقبل، لمجلس رؤساء الدول".
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وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، بختيور خاكيموف، إن قبول إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون سيكون قرارًا رئيسيًا في قمة المنظمة في نيودلهي.
جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.
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