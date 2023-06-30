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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/لم-ينجها-التخفي-طائرات-روسية-تدمر-مدافع-أمريكية-في-أوكرانيا-1078623579.html
"لم ينجها التخفي"... طائرات روسية تدمر مدافع أمريكية في أوكرانيا
"لم ينجها التخفي"... طائرات روسية تدمر مدافع أمريكية في أوكرانيا
دمرت طائرات هجومية روسية مدفعين أمريكيين تابعين للقوات الأوكرانية على محور خيرسون. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T11:17+0000
2023-06-30T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "إم777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون.ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات لمدفع العدو المحترق.تلقى طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع "هاوتزر" الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيّرة. قامت أطقم الطائرات المسيّرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لم ينجها التخفي"... طائرات روسية تدمر مدافع أمريكية في أوكرانيا

11:17 GMT 30.06.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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دمرت طائرات هجومية روسية مدفعين أمريكيين تابعين للقوات الأوكرانية على محور خيرسون.
كما دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "إم777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات لمدفع العدو المحترق.
تلقى طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع "هاوتزر" الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيّرة. قامت أطقم الطائرات المسيّرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
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