https://sputnikarabic.ae/20230630/لم-ينجها-التخفي-طائرات-روسية-تدمر-مدافع-أمريكية-في-أوكرانيا-1078623579.html
"لم ينجها التخفي"... طائرات روسية تدمر مدافع أمريكية في أوكرانيا
"لم ينجها التخفي"... طائرات روسية تدمر مدافع أمريكية في أوكرانيا
دمرت طائرات هجومية روسية مدفعين أمريكيين تابعين للقوات الأوكرانية على محور خيرسون. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T11:17+0000
2023-06-30T11:17+0000
2023-06-30T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "إم777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون.ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات لمدفع العدو المحترق.تلقى طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع "هاوتزر" الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيّرة. قامت أطقم الطائرات المسيّرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_67:0:920:640_1920x0_80_0_0_2fb83021c5426a895cc192383c69f2da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لم ينجها التخفي"... طائرات روسية تدمر مدافع أمريكية في أوكرانيا
تابعنا عبر
دمرت طائرات هجومية روسية مدفعين أمريكيين تابعين للقوات الأوكرانية على محور خيرسون.
كما دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "إم777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات لمدفع العدو المحترق.
تلقى طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع "هاوتزر" الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيّرة. قامت أطقم الطائرات المسيّرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.