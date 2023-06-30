https://sputnikarabic.ae/20230630/ماكرون-يرقص-وفرنسا-تحترق-مشهد-أثار-الغضب-فيديو-1078625904.html
ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديو
ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع عقيلته، حفلة موسيقية تزامنت مع التوترات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:17+0000
2023-06-30T12:17+0000
2023-06-30T13:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103189/13/1031891321_0:80:1563:959_1920x0_80_0_0_8b5e45043e76c02302ca858a1e5029e2.jpg
وتسبب هذا الفيديو بانتقادات لاذعة من سياسيين معارضين للرئيس الفرنسي.قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103189/13/1031891321_91:0:1563:1104_1920x0_80_0_0_f34b39acf5737e488b440234b8604997.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديو
12:17 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع عقيلته، حفلة موسيقية تزامنت مع التوترات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا.
وتسبب هذا الفيديو بانتقادات لاذعة من سياسيين معارضين للرئيس الفرنسي.
قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".