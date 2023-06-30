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https://sputnikarabic.ae/20230630/ماكرون-يرقص-وفرنسا-تحترق-مشهد-أثار-الغضب-فيديو-1078625904.html
ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديو
ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع عقيلته، حفلة موسيقية تزامنت مع التوترات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:17+0000
2023-06-30T13:07+0000
مجتمع
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وتسبب هذا الفيديو بانتقادات لاذعة من سياسيين معارضين للرئيس الفرنسي.قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديو

12:17 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 30.06.2023)
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds / زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 أبريل/ نيسان 2018
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds /
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع عقيلته، حفلة موسيقية تزامنت مع التوترات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا.
وتسبب هذا الفيديو بانتقادات لاذعة من سياسيين معارضين للرئيس الفرنسي.
قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".
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