عربي
ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
https://sputnikarabic.ae/20230630/ماكرون-يغادر-قمة-الاتحاد-الأوروبي-ويعود-إلى-باريس-وأنباء-عن-إعلان-حالة-الطوارئ-1078622785.html
ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا بهدف حضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T10:14+0000
2023-06-30T10:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070050915_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_643d6c431cd0a7d3439a994aeaaffa41.jpg
وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال ما مجموعه 421 مخالفًا في ليلة الجمعة، ومعظمهم شبان من الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070050915_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6878526e79bc6e31ed10d9d9b0c800d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"

10:14 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 30.06.2023)
© AFP 2023 / Eric Gaillard/Poolالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة حول استراتيجية الدفاع في في قاعدة البحرية الفرنسية في تولون، جنوب فرنسا في 9 نوفمبر 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة حول استراتيجية الدفاع في في قاعدة البحرية الفرنسية في تولون، جنوب فرنسا في 9 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Eric Gaillard/Pool
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا بهدف حضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".

وأفاد تقرير نشرته إذاعة "LCI"، في بيان، إن "ماكرون ماكرون المجلس الأوروبي. ألغي مؤتمره الصحفي. ومن المتوقع... في باريس حيث سيترأس اجتماعا لمجموعة الأزمات المشتركة بين الإدارات".

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 667 شخصا خلال الاحتجاجات التي جرت لليوم الثالث على التوالي، على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال ما مجموعه 421 مخالفًا في ليلة الجمعة، ومعظمهم شبان من الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала