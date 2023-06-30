https://sputnikarabic.ae/20230630/ماكرون-يغادر-قمة-الاتحاد-الأوروبي-ويعود-إلى-باريس-وأنباء-عن-إعلان-حالة-الطوارئ-1078622785.html
ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا بهدف حضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T10:14+0000
2023-06-30T10:14+0000
2023-06-30T10:28+0000
العالم
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وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال ما مجموعه 421 مخالفًا في ليلة الجمعة، ومعظمهم شبان من الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
10:14 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا بهدف حضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".
وأفاد تقرير نشرته إذاعة "LCI"، في بيان، إن "ماكرون ماكرون المجلس الأوروبي. ألغي مؤتمره الصحفي. ومن المتوقع... في باريس حيث سيترأس اجتماعا لمجموعة الأزمات المشتركة بين الإدارات".
وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 667 شخصا خلال الاحتجاجات التي جرت لليوم الثالث على التوالي، على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية
باعتقال ما مجموعه 421 مخالفًا في ليلة الجمعة، ومعظمهم شبان من الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا.