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https://sputnikarabic.ae/20230630/مدرعة-أوكرانية-تتحول-إلى-فريسة-للتمساح-الروسي-فيديو-1078629593.html
مدرعة أوكرانية تتحول إلى "فريسة للتمساح الروسي"... فيديو
مدرعة أوكرانية تتحول إلى "فريسة للتمساح الروسي"... فيديو
أثبتت مروحية "كا-52" الروسية والملقبة (بالتمساح) كفاءة عالية، إذ بثت الرعب في صفوف العدو حيثما حلت بترسانتها الهجومية الفتاكة وقدرتها على المناورة. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T13:41+0000
2023-06-30T13:41+0000
روسيا
رصد عسكري
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وعززت العملية العسكرية الروسية الخاصة مكانة هذه المروحية، إذ تربعت على عرش أكثر الأسلحة حسما في المعركة إثر تدميرها لطواقم دبابات ومدرعات القوات المعادية أيا كان منشأها.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يوثق تدمير مروحية التمساح لمدرعة أوكرانية باستخدام قذيفة موجهة مضادة للدروع كانت كفيلة بتحويلها إلى رماد.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مدرعة أوكرانية تتحول إلى "فريسة للتمساح الروسي"... فيديو

13:41 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أثبتت مروحية "كا-52" الروسية والملقبة (بالتمساح) كفاءة عالية، إذ بثت الرعب في صفوف العدو حيثما حلت بترسانتها الهجومية الفتاكة وقدرتها على المناورة.
وعززت العملية العسكرية الروسية الخاصة مكانة هذه المروحية، إذ تربعت على عرش أكثر الأسلحة حسما في المعركة إثر تدميرها لطواقم دبابات ومدرعات القوات المعادية أيا كان منشأها.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يوثق تدمير مروحية التمساح لمدرعة أوكرانية باستخدام قذيفة موجهة مضادة للدروع كانت كفيلة بتحويلها إلى رماد.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT
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