https://sputnikarabic.ae/20230630/مشاهد-لسرقة-متاجر-كبرى-في-فرنسا-خلال-الاحتجاجات-فيديو--1078611764.html
مشاهد لسرقة متاجر كبرى في فرنسا خلال الاحتجاجات... فيديو
مشاهد لسرقة متاجر كبرى في فرنسا خلال الاحتجاجات... فيديو
تعرضت المتاجر الكبرى في باريس، ليلة أمس الخميس، للسرقة تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T07:26+0000
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وتظهر المشاهد لحظات دخول عدد كبير جدا من المواطنين إلى بعض المتاجر، بعد تحطيم أبوابها وسط أجواء من الفوضى العارمة في البلاد.أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.
https://sputnikarabic.ae/20230630/فرنسا-اعتقال-667-شخصا-خلال-الاحتجاجات-على-مقتل-شاب-برصاص-الشرطة-1078611072.html
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نادي الفيديو, العالم
مشاهد لسرقة متاجر كبرى في فرنسا خلال الاحتجاجات... فيديو
07:26 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
تعرضت المتاجر الكبرى في باريس، ليلة أمس الخميس، للسرقة تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية.
وتظهر المشاهد لحظات دخول عدد كبير جدا من المواطنين إلى بعض المتاجر، بعد تحطيم أبوابها وسط أجواء من الفوضى العارمة في البلاد.
وقام ملثمون بسرقة المتاجر وأخذ كل ما استطاعت أيديهم حمله، ثم هربوا على عجل من المكان.
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 667 شخصا خلال الاحتجاجات التي جرت لليوم الثالث على التوالي، على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة.
وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام
، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.