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https://sputnikarabic.ae/20230630/مشهد-يمثل-قمة-برودة-الأعصاب-في-وسط-المعركة-فيديو--1078623354.html
مشهد يمثل "قمة برودة الأعصاب" في وسط المعركة... فيديو
مشهد يمثل "قمة برودة الأعصاب" في وسط المعركة... فيديو
تداول مواطنون فرنسيون مشهدًا غريبًا يمثل حالة من برودة الأعصاب الكبيرة، التي يتمتع بها أحد المواطنين خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T11:09+0000
2023-06-30T11:09+0000
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وانتشر مشهد غريب على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، بشكل واسع، لرجل يتناول وجبة طعامه على أحد الأرصفة، في الوقت الذي تدور من حوله اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن والمواطنين الفرنسيين.والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطع زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا بغية حضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".شاهد أيضا: مشاهد لسرقة متاجر كبرى في فرنسا خلال الاحتجاجات... فيديواقرأ أيضا: ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
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نادي الفيديو

مشهد يمثل "قمة برودة الأعصاب" في وسط المعركة... فيديو

11:09 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDمظاهرات في فرنسا ضد مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل11 مارس 2023
مظاهرات في فرنسا ضد مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل11 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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تداول مواطنون فرنسيون مشهدًا غريبًا يمثل حالة من برودة الأعصاب الكبيرة، التي يتمتع بها أحد المواطنين خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.
وانتشر مشهد غريب على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، بشكل واسع، لرجل يتناول وجبة طعامه على أحد الأرصفة، في الوقت الذي تدور من حوله اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن والمواطنين الفرنسيين.

وجلس الرجل على أحد المقاعد وتناول وجبته بكل هدوء، ووضع إحدى قدميه فوق الأخرى، ولم يكترث للكارثة التي تحدث من حوله.

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطع زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا بغية حضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وبدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".
شاهد أيضا: مشاهد لسرقة متاجر كبرى في فرنسا خلال الاحتجاجات... فيديو
اقرأ أيضا: ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي ويعود إلى باريس وإعلان حالة الطوارئ "على الطاولة"
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