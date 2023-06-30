https://sputnikarabic.ae/20230630/مصدر-عسكري-سوري-أمريكا-تدرب-إرهابيين-لمواجهة-روسيا-في-أوكرانيا-1078632302.html
مصدر عسكري سوري: أمريكا تدرب إرهابيين لمواجهة روسيا في أوكرانيا
مصدر عسكري سوري: أمريكا تدرب إرهابيين لمواجهة روسيا في أوكرانيا
صرح مصدر دبلوماسي عسكري في دمشق لوكالة "سبوتنيك" بأن "ضباط المخابرات الأمريكية وضباط جهاز الأمن الأوكراني يجرون مشاورات مشتركة منتظمة في العراق حول موضوع... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T15:01+0000
2023-06-30T15:01+0000
2023-06-30T15:01+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/06/1037670633_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_1abc7aa58262ae08445991c545a631da.jpg
وقال المصدر، اليوم الجمعة: "عادةً ما يُعهد بمهمة تجنيد المسلحين ونقلهم إلى سوريا إلى القنصل الفخري لأوكرانيا في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق، فرهاد علي شاكر، وسيتم تنفيذ التدريب العسكري للإرهابيين بواسطة متخصصين أوكرانيين تلقوا تعليمات في المعهد الأمريكي".وأشار المصدر إلى أنه "على خلفية المسار الفاشل للصراع في أوكرانيا للإدارة الأمريكية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات إضافية لزيادة تجنيد الراغبين في القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".وأردف المصدر: "على خلفية المسار غير الناجح للنزاع المسلح في أوكرانيا لإدارة جو بايدن، تتخذ واشنطن خطوات إضافية لزيادة تجنيد أولئك الذين يريدون القتال في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا".وأوضح المصدر أنه "تحقيقا لهذه الغاية في سوريا تجري وكالة المخابرات المركزية بنشاط مفاوضات مع ممثلين عن وحدات الدفاع الذاتي الكردية وشيوخ عدد من العشائر العربية، حيث أن الراتب الشهري المقترح للمسلحين هو 2000 دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230630/صاروخ-إسكندر-ينسف-موقعا-أوكرانيا-بمن-فيه-فيديو-1078631397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/06/1037670633_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_6108e86a4ee51fdb0b94439994a10ff7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
مصدر عسكري سوري: أمريكا تدرب إرهابيين لمواجهة روسيا في أوكرانيا
تابعنا عبر
صرح مصدر دبلوماسي عسكري في دمشق لوكالة "سبوتنيك" بأن "ضباط المخابرات الأمريكية وضباط جهاز الأمن الأوكراني يجرون مشاورات مشتركة منتظمة في العراق حول موضوع مواجهة الوجود الروسي في سوريا، وتم اتخاذ قرار بمضاعفة عدد الهياكل الإرهابية".
وقال المصدر، اليوم الجمعة: "عادةً ما يُعهد بمهمة تجنيد المسلحين ونقلهم إلى سوريا إلى القنصل الفخري لأوكرانيا في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق، فرهاد علي شاكر، وسيتم تنفيذ التدريب العسكري للإرهابيين بواسطة متخصصين أوكرانيين تلقوا تعليمات في المعهد الأمريكي".
وأضاف المصدر أن القواعد تتركز في العراق.
وأشار المصدر إلى أنه "على خلفية المسار الفاشل للصراع في أوكرانيا للإدارة الأمريكية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات إضافية لزيادة تجنيد الراغبين في القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
في نهاية مايو/ أيار، أفادت وكالات الأنباء نقلاً عن المخابرات الخارجية الروسية، بأن "الولايات المتحدة استخدمت قاعدة التنف في سوريا لتدريب المسلحين على تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا، وسنطور استكمال هذه المعلومات قليلاً".
وأردف المصدر: "على خلفية المسار غير الناجح للنزاع المسلح في أوكرانيا
لإدارة جو بايدن، تتخذ واشنطن خطوات إضافية لزيادة تجنيد أولئك الذين يريدون القتال في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا".
وأوضح المصدر أنه "تحقيقا لهذه الغاية في سوريا تجري وكالة المخابرات المركزية بنشاط مفاوضات مع ممثلين عن وحدات الدفاع الذاتي الكردية وشيوخ عدد من العشائر العربية، حيث أن الراتب الشهري المقترح للمسلحين هو 2000 دولار".