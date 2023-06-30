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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/نونا-تدمر-مدفع-هاون-أوكراني-فيديو-1078611538.html
"نونا" تدمر مدفع هاون أوكراني... فيديو
"نونا" تدمر مدفع هاون أوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير أطقم المدافع الذاتية الدفع 2 إس9 "نونا-إس" لمدفع هاون للمسلحين الأوكرانيين، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T07:22+0000
2023-06-30T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.استخدم الجنود لهذا الغرض مدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا-إس". قام طاقمه بمناورة تكتيكية لموقع إطلاق النار. تم إطلاق طلقات موجهة على طول مسار محدد من مواقع مفتوحة على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.وضبط أطقم الطائرات المسيرة النيران لتدمير الهدف بدقة. كما قامت وحدات المدفعية بتدمير معقل للأوكرانيين في منطقة العمليات الخاصة. تم إطلاق النار من مدفع هاوتزر 122 ملم "دي-30"، وتم تعديل النيران باستخدام طائرات مسيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"نونا" تدمر مدفع هاون أوكراني... فيديو

07:22 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "نونا-إس"، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov /
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير أطقم المدافع الذاتية الدفع 2 إس9 "نونا-إس" لمدفع هاون للمسلحين الأوكرانيين، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
استخدم الجنود لهذا الغرض مدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا-إس". قام طاقمه بمناورة تكتيكية لموقع إطلاق النار. تم إطلاق طلقات موجهة على طول مسار محدد من مواقع مفتوحة على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.
وضبط أطقم الطائرات المسيرة النيران لتدمير الهدف بدقة. كما قامت وحدات المدفعية بتدمير معقل للأوكرانيين في منطقة العمليات الخاصة. تم إطلاق النار من مدفع هاوتزر 122 ملم "دي-30"، وتم تعديل النيران باستخدام طائرات مسيرة.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
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