https://sputnikarabic.ae/20230630/نونا-تدمر-مدفع-هاون-أوكراني-فيديو-1078611538.html
"نونا" تدمر مدفع هاون أوكراني... فيديو
"نونا" تدمر مدفع هاون أوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير أطقم المدافع الذاتية الدفع 2 إس9 "نونا-إس" لمدفع هاون للمسلحين الأوكرانيين، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T07:22+0000
2023-06-30T07:22+0000
2023-06-30T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.استخدم الجنود لهذا الغرض مدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا-إس". قام طاقمه بمناورة تكتيكية لموقع إطلاق النار. تم إطلاق طلقات موجهة على طول مسار محدد من مواقع مفتوحة على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.وضبط أطقم الطائرات المسيرة النيران لتدمير الهدف بدقة. كما قامت وحدات المدفعية بتدمير معقل للأوكرانيين في منطقة العمليات الخاصة. تم إطلاق النار من مدفع هاوتزر 122 ملم "دي-30"، وتم تعديل النيران باستخدام طائرات مسيرة.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"نونا" تدمر مدفع هاون أوكراني... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير أطقم المدافع الذاتية الدفع 2 إس9 "نونا-إس" لمدفع هاون للمسلحين الأوكرانيين، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
استخدم الجنود لهذا الغرض مدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا-إس". قام طاقمه بمناورة تكتيكية لموقع إطلاق النار. تم إطلاق طلقات موجهة على طول مسار محدد من مواقع مفتوحة على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.
وضبط أطقم الطائرات المسيرة النيران لتدمير الهدف بدقة. كما قامت وحدات المدفعية بتدمير معقل للأوكرانيين في منطقة العمليات الخاصة. تم إطلاق النار من مدفع هاوتزر 122 ملم "دي-30"، وتم تعديل النيران باستخدام طائرات مسيرة.