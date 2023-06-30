https://sputnikarabic.ae/20230630/-ماكرون-سنحدد-من-يدعو-للاحتجاجات-عبر-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1078626403.html
ماكرون يتهم "مؤامرات ألعاب الفيديو السامة" بتأجيج العنف في بلاده - عاجل
ماكرون يتهم "مؤامرات ألعاب الفيديو السامة" بتأجيج العنف في بلاده - عاجل
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن سلطات بلاده ستعمل على تحديد أولئك الذين يدعون إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:40+0000
2023-06-30T12:40+0000
2023-06-30T13:08+0000
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار فرنسا
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وقال ماكرون خلال اجتماعه في مقر خلية الأزمة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية غيرالد دارمانين: "في ضوء الأحداث الأخيرة، تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات والتجمعات الترفيهية في أكثر الأقسام خطورة من أجل حماية مباني المدينة وحماية مواطنينا".وشدد ماكرون أنه "في الساعات المقبلة، سننظم العمل مع هذه الخدمات لإزالة المحتوى الأكثر استفزازا. وستعمل الخدمات العامة أيضا مع هذه المنصات، عند الضرورة، لتحديد أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى أعمال الشغب ومفاقمة العنف". وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.
https://sputnikarabic.ae/20230630/تصويت-كيف-تصنف-تصرف-الشرطة-الفرنسية-مع-الشاب-الجزائري-وهل-يجب-محاسبة-الفاعل؟-1078626024.html
https://sputnikarabic.ae/20230630/ماكرون-يرقص-وفرنسا-تحترق-مشهد-أثار-الغضب-فيديو-1078625904.html
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إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار فرنسا
ماكرون يتهم "مؤامرات ألعاب الفيديو السامة" بتأجيج العنف في بلاده - عاجل
12:40 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن سلطات بلاده ستعمل على تحديد أولئك الذين يدعون إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ماكرون خلال اجتماعه في مقر خلية الأزمة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية غيرالد دارمانين: "في ضوء الأحداث الأخيرة، تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات والتجمعات الترفيهية في أكثر الأقسام خطورة من أجل حماية مباني المدينة وحماية مواطنينا".
وتابع الرئيس الفرنسي: "لقد لاحظنا في العديد من المنصات، مثل سناب شات وتيك توك، وغيرهما، دعوات لتنظيم أعمال عدوانية، من جهة، ومن جهة أخرى، محاولات لتقليد العنف، وهو ما يؤدي بين الشباب إلى نوع من الانفصال عن الواقع. يبدو لنا أنهم يجلبون إلى الشارع مؤامرات ألعاب الفيديو التي تسمموا بها".
وشدد ماكرون أنه "في الساعات المقبلة، سننظم العمل مع هذه الخدمات لإزالة المحتوى الأكثر استفزازا. وستعمل الخدمات العامة أيضا مع هذه المنصات، عند الضرورة، لتحديد أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى أعمال الشغب ومفاقمة العنف".
قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل، في وقت سابق من اليوم، بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".
وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا
أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام
، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.