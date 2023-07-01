عربي
https://sputnikarabic.ae/20230701/أنصار-الله-تعلن-استعدادها-لتنفيذ-عمليات-برية-وبحرية-إن-لم-يستجب-العدو-لمطالب-الشعب-اليمني-1078645296.html
"أنصار الله" تعلن استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية إن لم يستجب "العدو" لمطالب الشعب اليمني
"أنصار الله" تعلن استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية إن لم يستجب "العدو" لمطالب الشعب اليمني
أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية في حال لم يستجب العدو لمطالب الشعب المحقة". 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T10:03+0000
2023-07-01T10:03+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068073712_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_80e8445033196e51e7c5ba497f3f3b2b.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "إذا لم تستجب الدول المعتدية لمطالب شعبنا المحقة بإنهاء الغزو والحصار والانسحاب من اليمن، فنحن جاهزون لمواجهتها"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.وأضاف سريع، مخاطبا دول التحالف السعودي: "أنتم أمام خيارين، إن أردتم السلام فنحن أهل السلام وإن أردتم الحرب فنحن جاهزون وحاضرون في الميدان، وعليكم أن تفهموا أن ما لم تحققوه في ثمان سنوات لن تستطيعوا تحقيقه بعد الآن".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230625/وزير-الدفاع-اليمني-يوجه-قواته-برفع-الجاهزية-تحسبا-لأي-طارئ-مع-جماعة-أنصار-الله-1078464287.html
https://sputnikarabic.ae/20230626/اليمن-مقتل-جنديين-من-قوات-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-إثر-قصف-لـ-أنصار-الله-في-لحج-1078527479.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068073712_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b2a9e16862ebbca7d9a34a8b91726dc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

"أنصار الله" تعلن استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية إن لم يستجب "العدو" لمطالب الشعب اليمني

10:03 GMT 01.07.2023
© AFP 2023 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية في حال لم يستجب العدو لمطالب الشعب المحقة".
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "إذا لم تستجب الدول المعتدية لمطالب شعبنا المحقة بإنهاء الغزو والحصار والانسحاب من اليمن، فنحن جاهزون لمواجهتها"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
وأضاف سريع، مخاطبا دول التحالف السعودي: "أنتم أمام خيارين، إن أردتم السلام فنحن أهل السلام وإن أردتم الحرب فنحن جاهزون وحاضرون في الميدان، وعليكم أن تفهموا أن ما لم تحققوه في ثمان سنوات لن تستطيعوا تحقيقه بعد الآن".
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
وزير الدفاع اليمني يوجه قواته برفع الجاهزية تحسبا لأي طارئ مع جماعة "أنصار الله"
25 يونيو, 00:00 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
اليمن… مقتل جنديين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إثر قصف لـ "أنصار الله" في لحج
26 يونيو, 20:52 GMT
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала