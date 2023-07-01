https://sputnikarabic.ae/20230701/أنصار-الله-تعلن-استعدادها-لتنفيذ-عمليات-برية-وبحرية-إن-لم-يستجب-العدو-لمطالب-الشعب-اليمني-1078645296.html

"أنصار الله" تعلن استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية إن لم يستجب "العدو" لمطالب الشعب اليمني

"أنصار الله" تعلن استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية إن لم يستجب "العدو" لمطالب الشعب اليمني

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "استعدادها لتنفيذ عمليات برية وبحرية في حال لم يستجب العدو لمطالب الشعب المحقة". 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T10:03+0000

2023-07-01T10:03+0000

2023-07-01T10:03+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068073712_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_80e8445033196e51e7c5ba497f3f3b2b.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "إذا لم تستجب الدول المعتدية لمطالب شعبنا المحقة بإنهاء الغزو والحصار والانسحاب من اليمن، فنحن جاهزون لمواجهتها"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.وأضاف سريع، مخاطبا دول التحالف السعودي: "أنتم أمام خيارين، إن أردتم السلام فنحن أهل السلام وإن أردتم الحرب فنحن جاهزون وحاضرون في الميدان، وعليكم أن تفهموا أن ما لم تحققوه في ثمان سنوات لن تستطيعوا تحقيقه بعد الآن".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230625/وزير-الدفاع-اليمني-يوجه-قواته-برفع-الجاهزية-تحسبا-لأي-طارئ-مع-جماعة-أنصار-الله-1078464287.html

https://sputnikarabic.ae/20230626/اليمن-مقتل-جنديين-من-قوات-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-إثر-قصف-لـ-أنصار-الله-في-لحج-1078527479.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار