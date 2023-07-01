https://sputnikarabic.ae/20230701/اعتقال-نحو-ألف-شخص-في-فرنسا-خلال-أعمال-الشغب-الليلة-الماضية-فيديو-1078642120.html
اعتقال نحو ألف شخص في فرنسا خلال أعمال الشغب الليلة الماضية... فيديو
اعتقال نحو ألف شخص في فرنسا خلال أعمال الشغب الليلة الماضية... فيديو
أفادت قناة "بي إف إم تي"، اليوم السبت، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، أن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية، بعد مقتل فتى... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T06:42+0000
2023-07-01T06:42+0000
2023-07-01T06:42+0000
العالم
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وقالت القناة: "بحسب معطيات جديدة من وزارة الداخلية، تم اعتقال 994 شخصا ليلة الجمعة والسبت خلال أعمال الشغب". صباح الثلاثاء، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم. اندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية. أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/وزير-الداخلية-الفرنسي-احتجاز-أكثر-من-270-شخصا-في-جميع-أنحاء-فرنسا-1078638443.html
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العالم
اعتقال نحو ألف شخص في فرنسا خلال أعمال الشغب الليلة الماضية... فيديو
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أفادت قناة "بي إف إم تي"، اليوم السبت، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، أن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية، بعد مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.
وقالت القناة: "بحسب معطيات جديدة من وزارة الداخلية، تم اعتقال 994 شخصا ليلة الجمعة والسبت خلال أعمال الشغب".
صباح الثلاثاء، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.
اندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية. أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.