https://sputnikarabic.ae/20230701/الاتحاد-الأوروبي-يندد-بحرق-نسخة-من-القرآن-في-السويد-ويؤكد-أنه-عمل-مهين-واستفزازي-1078643546.html
الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القرآن في السويد ويؤكد أنه عمل مهين واستفزازي
الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القرآن في السويد ويؤكد أنه عمل مهين واستفزازي
ندد الاتحاد الأوروبي بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد شاب في العاصمة السويدية، تزامنا مع بدء عيد الأضحى عند المسلمين، مؤكدا أنه عمل "مهين واستفزازي". 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T08:15+0000
2023-07-01T08:15+0000
2023-07-01T08:15+0000
العالم
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وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في السويد. لا يعكس هذا العمل بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس. نحن ندين الهجمات على المباني الدبلوماسية".وشدد الاتحاد الأوروبي: "إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة عمل مهين وغير محترم واستفزازي واضح. إن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230630/تعليقا-على-واقعة-حرق-القرآن-الرئيس-الإيراني-إنهم-يهينون-ملياري-مسلم-حول-العالم-1078626856.html
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العالم
الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القرآن في السويد ويؤكد أنه عمل مهين واستفزازي
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ندد الاتحاد الأوروبي بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد شاب في العاصمة السويدية، تزامنا مع بدء عيد الأضحى عند المسلمين، مؤكدا أنه عمل "مهين واستفزازي".
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في السويد. لا يعكس هذا العمل بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس. نحن ندين الهجمات على المباني الدبلوماسية".
وشدد الاتحاد الأوروبي: "إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة عمل مهين وغير محترم واستفزازي واضح. إن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا".