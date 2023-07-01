عربي
https://sputnikarabic.ae/20230701/الاتحاد-الأوروبي-يندد-بحرق-نسخة-من-القرآن-في-السويد-ويؤكد-أنه-عمل-مهين-واستفزازي-1078643546.html
الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القرآن في السويد ويؤكد أنه عمل مهين واستفزازي
الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القرآن في السويد ويؤكد أنه عمل مهين واستفزازي
ندد الاتحاد الأوروبي بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد شاب في العاصمة السويدية، تزامنا مع بدء عيد الأضحى عند المسلمين، مؤكدا أنه عمل "مهين واستفزازي". 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T08:15+0000
2023-07-01T08:15+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في السويد. لا يعكس هذا العمل بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس. نحن ندين الهجمات على المباني الدبلوماسية".وشدد الاتحاد الأوروبي: "إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة عمل مهين وغير محترم واستفزازي واضح. إن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230630/تعليقا-على-واقعة-حرق-القرآن-الرئيس-الإيراني-إنهم-يهينون-ملياري-مسلم-حول-العالم-1078626856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القرآن في السويد ويؤكد أنه عمل مهين واستفزازي

08:15 GMT 01.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبرTelegramNabd
ندد الاتحاد الأوروبي بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد شاب في العاصمة السويدية، تزامنا مع بدء عيد الأضحى عند المسلمين، مؤكدا أنه عمل "مهين واستفزازي".
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في السويد. لا يعكس هذا العمل بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي".
احتجاجات عنيفة في السويد ضد حرق القرآن الكريم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
تعليقا على واقعة "حرق القرآن"... الرئيس الإيراني: إنهم يهينون ملياري مسلم حول العالم
أمس, 12:54 GMT
وأضاف: "يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس. نحن ندين الهجمات على المباني الدبلوماسية".
وشدد الاتحاد الأوروبي: "إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة عمل مهين وغير محترم واستفزازي واضح. إن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала