https://sputnikarabic.ae/20230701/الاحتلال-الأمريكي-يبني-جسرا-ميدانيا-فوق-نهر-الفرات-يربطه-بمناطق-سيطرة-الجيش-السوري-1078644598.html

الاحتلال الأمريكي يبني جسرا ميدانيا فوق نهر الفرات يربطه بمناطق سيطرة الجيش السوري

الاحتلال الأمريكي يبني جسرا ميدانيا فوق نهر الفرات يربطه بمناطق سيطرة الجيش السوري

أجرت وحدات الجيش الأمريكي، المتمركزة في أكبر حقول النفط السورية، تدريبات على بناء جسور ميدانية فوق أحد مقاطع نهر الفرات، في ريف دير الزور الجنوبي. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T09:17+0000

2023-07-01T09:17+0000

2023-07-01T09:17+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074346963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_205bf1c81eeef218657682a00ff8c9e8.jpg

وأكدت مصادر محلية في محافظة دير الزور لـ "سبوتنيك"، أن (قوات التحالف) اللاشرعي الذي يقوده جيش الاحتلال الأمريكي، أجرت بداية الأسبوع الماضي، تدريبات على بناء جسر ميداني يربط بين مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له على الضفة الشرقية للفرات، وبين المناطق المحررة غرب النهر.وأوضحت المصادر أن التدريبات اضطلعت بها الوحدات الأمريكية المتمركزة في حقل "العمر" للنفظ، وتضمنت تدريبات على بناء جسر ميداني يربط بين منطقة "الحوايج"، حيث يسيطر الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له، وبين المناطق المحررة التي يسيطر عليها الجيش السوري، شمال مدينة الميادين، في ريف دير الزور الجنوبي.

https://sputnikarabic.ae/20230620/الجيش-الأمريكي-يدفع-بتعزيزات-من-العراق-إلى-قواعده-في-حقول-النفط-والغاز-السورية-1078316129.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي