https://sputnikarabic.ae/20230701/الاحتلال-الأمريكي-يبني-جسرا-ميدانيا-فوق-نهر-الفرات-يربطه-بمناطق-سيطرة-الجيش-السوري-1078644598.html
الاحتلال الأمريكي يبني جسرا ميدانيا فوق نهر الفرات يربطه بمناطق سيطرة الجيش السوري
الاحتلال الأمريكي يبني جسرا ميدانيا فوق نهر الفرات يربطه بمناطق سيطرة الجيش السوري
أجرت وحدات الجيش الأمريكي، المتمركزة في أكبر حقول النفط السورية، تدريبات على بناء جسور ميدانية فوق أحد مقاطع نهر الفرات، في ريف دير الزور الجنوبي. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T09:17+0000
2023-07-01T09:17+0000
2023-07-01T09:17+0000
العالم العربي
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وأكدت مصادر محلية في محافظة دير الزور لـ "سبوتنيك"، أن (قوات التحالف) اللاشرعي الذي يقوده جيش الاحتلال الأمريكي، أجرت بداية الأسبوع الماضي، تدريبات على بناء جسر ميداني يربط بين مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له على الضفة الشرقية للفرات، وبين المناطق المحررة غرب النهر.وأوضحت المصادر أن التدريبات اضطلعت بها الوحدات الأمريكية المتمركزة في حقل "العمر" للنفظ، وتضمنت تدريبات على بناء جسر ميداني يربط بين منطقة "الحوايج"، حيث يسيطر الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له، وبين المناطق المحررة التي يسيطر عليها الجيش السوري، شمال مدينة الميادين، في ريف دير الزور الجنوبي.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الجيش-الأمريكي-يدفع-بتعزيزات-من-العراق-إلى-قواعده-في-حقول-النفط-والغاز-السورية-1078316129.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الاحتلال الأمريكي يبني جسرا ميدانيا فوق نهر الفرات يربطه بمناطق سيطرة الجيش السوري
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أجرت وحدات الجيش الأمريكي، المتمركزة في أكبر حقول النفط السورية، تدريبات على بناء جسور ميدانية فوق أحد مقاطع نهر الفرات، في ريف دير الزور الجنوبي.
وأكدت مصادر محلية في محافظة دير الزور لـ "سبوتنيك"، أن (قوات التحالف) اللاشرعي الذي يقوده جيش الاحتلال الأمريكي، أجرت بداية الأسبوع الماضي، تدريبات على بناء جسر ميداني يربط بين مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له على الضفة الشرقية للفرات، وبين المناطق المحررة غرب النهر.
وأوضحت المصادر أن التدريبات اضطلعت بها الوحدات الأمريكية المتمركزة في حقل "العمر" للنفظ، وتضمنت تدريبات على بناء جسر ميداني يربط بين منطقة "الحوايج"، حيث يسيطر الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له، وبين المناطق المحررة التي يسيطر عليها الجيش السوري، شمال مدينة الميادين، في ريف دير الزور الجنوبي.