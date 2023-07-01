https://sputnikarabic.ae/20230701/الجيش-الروسي-يدمر-مخزنا-للذخيرة-ومستودعا-للوقود-تابعين-للجيش-الأوكراني--عاجل-1078646900.html

الجيش الروسي يدمر مخزنا للذخيرة ومستودعا للوقود تابعين للجيش الأوكراني

الجيش الروسي يدمر مخزنا للذخيرة ومستودعا للوقود تابعين للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T11:21+0000

2023-07-01T11:21+0000

2023-07-01T11:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "دمرت وحدات تجمع قوات "المركز" بمساعدة الضربات الجوية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 21 و42 و67، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيفسكويه وكريمينايا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق)، هجومين للعدو في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي منطقتي نوفوداروفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع.وعلى محور زابوروجيه، صدت الإجراءات المهنية والمنسقة للقوات الروسية هجومًا معاديًا في منطقة بياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدة فرعية من لواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي.وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة القوات "الغربية" القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيمكوفكا وتوبولي وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخي كروز البعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" وخمسة صواريخ من نظام "هيمارس".كما تم تدمير 12 مسيرة أوكرانية في مناطق أرتيموفسك وسوليدار وسبورنيه وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرديانسك وبالوشكي في مقاطعة زابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-مواقع-قيادة-مجموعة-دونيتسك-عاجل-1078646201.html

https://sputnikarabic.ae/20230701/لقطات-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1078645729.html

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روسيا, رصد عسكري