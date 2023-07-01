https://sputnikarabic.ae/20230701/الجيش-الروسي-يدمر-مخزنا-للذخيرة-ومستودعا-للوقود-تابعين-للجيش-الأوكراني--عاجل-1078646900.html
الجيش الروسي يدمر مخزنا للذخيرة ومستودعا للوقود تابعين للجيش الأوكراني
الجيش الروسي يدمر مخزنا للذخيرة ومستودعا للوقود تابعين للجيش الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T11:21+0000
2023-07-01T11:21+0000
2023-07-01T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60667d8f3e2a13b772a8520cea23c652.jpg
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "دمرت وحدات تجمع قوات "المركز" بمساعدة الضربات الجوية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 21 و42 و67، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيفسكويه وكريمينايا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق)، هجومين للعدو في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي منطقتي نوفوداروفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع.وعلى محور زابوروجيه، صدت الإجراءات المهنية والمنسقة للقوات الروسية هجومًا معاديًا في منطقة بياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدة فرعية من لواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي.وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة القوات "الغربية" القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيمكوفكا وتوبولي وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخي كروز البعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" وخمسة صواريخ من نظام "هيمارس".كما تم تدمير 12 مسيرة أوكرانية في مناطق أرتيموفسك وسوليدار وسبورنيه وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرديانسك وبالوشكي في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-مواقع-قيادة-مجموعة-دونيتسك-عاجل-1078646201.html
https://sputnikarabic.ae/20230701/لقطات-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1078645729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_256a9c7c6e95163f178afee0441f32db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مخزنا للذخيرة ومستودعا للوقود تابعين للجيش الأوكراني
11:21 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "دمرت وحدات تجمع قوات "المركز" بمساعدة الضربات الجوية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 21 و42 و67، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيفسكويه وكريمينايا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتم القضاء على مايصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "دي-20"، وآخر من طراز "غفوزديكا".
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق)، هجومين للعدو في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي منطقتي نوفوداروفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع.
وعلى محور زابوروجيه، صدت الإجراءات المهنية والمنسقة للقوات الروسية هجومًا معاديًا في منطقة بياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدة فرعية من لواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي.
بلغت خسائر العدو يوميًا في هذه المناطق ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات عسكرية، ومدفعان من طراز "دي- 20"، ومدفع هاوتزر من طراز"مستا بي".
وفي مدينة زابوروجيه، تم استهداف منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للمجموعة الموحدة للقوات الأوكرانية "زابوروجيه".
وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة القوات "الغربية" القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيمكوفكا وتوبولي وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.
في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو أكثر من 75 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية ومدفع هاوتزر "دي- 30".
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخي كروز البعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" وخمسة صواريخ من نظام "هيمارس".
كما تم تدمير 12 مسيرة أوكرانية
في مناطق أرتيموفسك وسوليدار وسبورنيه وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرديانسك وبالوشكي في مقاطعة زابوروجيه.