https://sputnikarabic.ae/20230701/الدوما-الروسي-يعلق-على-تصريحات-أوكرانيا-حول-نشر-صواريخ-على-حدود-القرم-1078648287.html
الدوما الروسي يعلق على تصريحات أوكرانيا حول نشر صواريخ على حدود القرم
الدوما الروسي يعلق على تصريحات أوكرانيا حول نشر صواريخ على حدود القرم
علّق نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، على حديث نظام كييف حول نشر صواريخ على الحدود مع القرم. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T13:00+0000
2023-07-01T13:00+0000
2023-07-01T13:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "يرسم زيلينسكي صورة خاطئة للغرب حول قضية القرم، أنا متأكد من أن الرعاة الغربيين قادرون على التعرف على الخداع والاحتيال الأوكراني". ووصف البرلماني خطط رئيس أوكرانيا لوضع صواريخ قرب شبه جزيرة القرم بأنها "موقف ومحاولة لخداع السياسيين الغربيين".كما أشار بيليك إلى "إخفاقات أوكرانيا في محاولة الهجوم المضاد".وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في 23 حزيران/ يونيو الجاري، بأن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بشأن سكان القرم، ينطوي على بذور عقلانية.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما: "نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها".وأشار إلى أن هذا التصريح ينطوي على "بذور عقلانية". وأوضح بيسكوف: "في الواقع، هو كذلك. كان هناك حقًا، دعنا نقول، فئة كبيرة إلى حد ما من السياسيين الذين أيدوا حقًا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف من روسيا".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدوما الروسي يعلق على تصريحات أوكرانيا حول نشر صواريخ على حدود القرم
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علّق نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، على حديث نظام كييف حول نشر صواريخ على الحدود مع القرم.
وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "يرسم زيلينسكي صورة خاطئة للغرب حول قضية القرم، أنا متأكد من أن الرعاة الغربيين قادرون على التعرف على الخداع والاحتيال الأوكراني".
ووصف البرلماني خطط رئيس أوكرانيا لوضع صواريخ قرب شبه جزيرة القرم بأنها "موقف ومحاولة لخداع السياسيين الغربيين".
كما أشار بيليك إلى "إخفاقات أوكرانيا في محاولة الهجوم المضاد".
وشدد على أن الطليعة الأولى من القوات المسلحة الأوكرانية تم إبعادها أو هزيمتها في بعض قطاعات الجبهة، ولم يتمكن العدو من اجتياز خط الدفاع الروسي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في 23 حزيران/ يونيو الجاري، بأن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بشأن سكان القرم، ينطوي على بذور عقلانية.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما: "نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها".
وأشار إلى أن
هذا التصريح ينطوي على "بذور عقلانية". وأوضح بيسكوف: "في الواقع، هو كذلك. كان هناك حقًا، دعنا نقول، فئة كبيرة إلى حد ما من السياسيين الذين أيدوا حقًا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف من روسيا".