عربي
مصرع وزير فلسطيني إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية
https://sputnikarabic.ae/20230701/الدوما-الروسي-يعلق-على-تصريحات-أوكرانيا-حول-نشر-صواريخ-على-حدود-القرم-1078648287.html
الدوما الروسي يعلق على تصريحات أوكرانيا حول نشر صواريخ على حدود القرم
الدوما الروسي يعلق على تصريحات أوكرانيا حول نشر صواريخ على حدود القرم
علّق نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، على حديث نظام كييف حول نشر صواريخ على الحدود مع القرم. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T13:00+0000
2023-07-01T13:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102022/18/1020221879_0:0:1457:821_1920x0_80_0_0_ec9f3259531176ce83eb7f5de38915ea.jpg
وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "يرسم زيلينسكي صورة خاطئة للغرب حول قضية القرم، أنا متأكد من أن الرعاة الغربيين قادرون على التعرف على الخداع والاحتيال الأوكراني". ووصف البرلماني خطط رئيس أوكرانيا لوضع صواريخ قرب شبه جزيرة القرم بأنها "موقف ومحاولة لخداع السياسيين الغربيين".كما أشار بيليك إلى "إخفاقات أوكرانيا في محاولة الهجوم المضاد".وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في 23 حزيران/ يونيو الجاري، بأن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بشأن سكان القرم، ينطوي على بذور عقلانية.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما: "نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها".وأشار إلى أن هذا التصريح ينطوي على "بذور عقلانية". وأوضح بيسكوف: "في الواقع، هو كذلك. كان هناك حقًا، دعنا نقول، فئة كبيرة إلى حد ما من السياسيين الذين أيدوا حقًا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف من روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230615/رصد-9-طائرات-مسيرة-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-منها-1078114552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102022/18/1020221879_270:0:1457:890_1920x0_80_0_0_ab3194aa66afc0cc3a143eb6903f5a87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدوما الروسي يعلق على تصريحات أوكرانيا حول نشر صواريخ على حدود القرم

13:00 GMT 01.07.2023
© RIA Novosti . Vladimir Fedorenkoمبنى الدوما (مجلس النواب الروسي)
مبنى الدوما (مجلس النواب الروسي) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko
تابعنا عبرTelegramNabd
علّق نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، على حديث نظام كييف حول نشر صواريخ على الحدود مع القرم.
وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "يرسم زيلينسكي صورة خاطئة للغرب حول قضية القرم، أنا متأكد من أن الرعاة الغربيين قادرون على التعرف على الخداع والاحتيال الأوكراني".
ووصف البرلماني خطط رئيس أوكرانيا لوضع صواريخ قرب شبه جزيرة القرم بأنها "موقف ومحاولة لخداع السياسيين الغربيين".
كما أشار بيليك إلى "إخفاقات أوكرانيا في محاولة الهجوم المضاد".

وشدد على أن الطليعة الأولى من القوات المسلحة الأوكرانية تم إبعادها أو هزيمتها في بعض قطاعات الجبهة، ولم يتمكن العدو من اجتياز خط الدفاع الروسي.

طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق جمهورية القرم الروسية
15 يونيو, 03:45 GMT
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في 23 حزيران/ يونيو الجاري، بأن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بشأن سكان القرم، ينطوي على بذور عقلانية.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما: "نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها".
وأشار إلى أن هذا التصريح ينطوي على "بذور عقلانية". وأوضح بيسكوف: "في الواقع، هو كذلك. كان هناك حقًا، دعنا نقول، فئة كبيرة إلى حد ما من السياسيين الذين أيدوا حقًا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف من روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала