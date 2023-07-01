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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-الجيش-الأوكراني-لاستطلاع-في-اتجاه-زابوروجيه-1078639620.html
القوات الروسية تحبط محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع في اتجاه زابوروجيه
القوات الروسية تحبط محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع في اتجاه زابوروجيه
أفاد رئيس مركز الإعلام في تشكيلة القوات الروسية "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم السبت، أن وحدات تشكيلة القوات الروسية "فوستوك" أحبطت محاولة الجيش الأوكراني... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T04:21+0000
2023-07-01T04:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم كشف وتدمير وحدة استطلاع العدو في منطقة نوفودانيلوفكا عن طريق استطلاع جوي ونار المدفعية على اتجاه زابوروجيه. تم أيضًا إحباط محاولة وحدة المشاة التابعة للجيش الأوكراني للاستطلاع بالقتال في نفس المنطقة. وبعد تكبد خسائر، قام العدو بالانسحاب".وفي الوقت نفسه، تم تدمير الآليات العسكرية والقوات الحية للعدو في منطقة مالوي توكماتشكي بواسطة مدفعية الهاون، وتم تدمير مركبة الإصلاح والإجلاء المدرعة التابعة للجيش الأوكراني في منطقة شمال جيريبيانكي باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات.وأضاف تشيخوف:القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تصد-محاولة-هجوم-من-القوات-الأوكرانية-وتدمر-معداتها-في-جنوب-دونيتسك-1078639030.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الروسية تحبط محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع في اتجاه زابوروجيه

04:21 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 04:26 GMT 01.07.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفاد رئيس مركز الإعلام في تشكيلة القوات الروسية "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم السبت، أن وحدات تشكيلة القوات الروسية "فوستوك" أحبطت محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع بالقتال في اتجاه زابوروجيه.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم كشف وتدمير وحدة استطلاع العدو في منطقة نوفودانيلوفكا عن طريق استطلاع جوي ونار المدفعية على اتجاه زابوروجيه. تم أيضًا إحباط محاولة وحدة المشاة التابعة للجيش الأوكراني للاستطلاع بالقتال في نفس المنطقة. وبعد تكبد خسائر، قام العدو بالانسحاب".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد محاولة هجوم من القوات الأوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك
02:15 GMT
وفي الوقت نفسه، تم تدمير الآليات العسكرية والقوات الحية للعدو في منطقة مالوي توكماتشكي بواسطة مدفعية الهاون، وتم تدمير مركبة الإصلاح والإجلاء المدرعة التابعة للجيش الأوكراني في منطقة شمال جيريبيانكي باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات.
وأضاف تشيخوف:

"تم إسقاط ثلاثة طائرات بدون طيار من طراز 'فوريا' بواسطة منظومات الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات 'تور' و"أوسا'".

القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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