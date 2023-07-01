https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-الجيش-الأوكراني-لاستطلاع-في-اتجاه-زابوروجيه-1078639620.html
القوات الروسية تحبط محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع في اتجاه زابوروجيه
القوات الروسية تحبط محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع في اتجاه زابوروجيه
أفاد رئيس مركز الإعلام في تشكيلة القوات الروسية "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم السبت، أن وحدات تشكيلة القوات الروسية "فوستوك" أحبطت محاولة الجيش الأوكراني... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T04:21+0000
2023-07-01T04:21+0000
2023-07-01T04:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_0097589f95c0de38ceb828fee1f84f08.jpg
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم كشف وتدمير وحدة استطلاع العدو في منطقة نوفودانيلوفكا عن طريق استطلاع جوي ونار المدفعية على اتجاه زابوروجيه. تم أيضًا إحباط محاولة وحدة المشاة التابعة للجيش الأوكراني للاستطلاع بالقتال في نفس المنطقة. وبعد تكبد خسائر، قام العدو بالانسحاب".وفي الوقت نفسه، تم تدمير الآليات العسكرية والقوات الحية للعدو في منطقة مالوي توكماتشكي بواسطة مدفعية الهاون، وتم تدمير مركبة الإصلاح والإجلاء المدرعة التابعة للجيش الأوكراني في منطقة شمال جيريبيانكي باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات.وأضاف تشيخوف:القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تصد-محاولة-هجوم-من-القوات-الأوكرانية-وتدمر-معداتها-في-جنوب-دونيتسك-1078639030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7fc71e23db474e17420ce45564193e5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الروسية تحبط محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع في اتجاه زابوروجيه
04:21 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 04:26 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس مركز الإعلام في تشكيلة القوات الروسية "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم السبت، أن وحدات تشكيلة القوات الروسية "فوستوك" أحبطت محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع بالقتال في اتجاه زابوروجيه.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك
": "تم كشف وتدمير وحدة استطلاع العدو في منطقة نوفودانيلوفكا عن طريق استطلاع جوي ونار المدفعية على اتجاه زابوروجيه. تم أيضًا إحباط محاولة وحدة المشاة التابعة للجيش الأوكراني للاستطلاع بالقتال في نفس المنطقة. وبعد تكبد خسائر، قام العدو بالانسحاب".
وفي الوقت نفسه، تم تدمير الآليات العسكرية والقوات الحية للعدو في منطقة مالوي توكماتشكي بواسطة مدفعية الهاون، وتم تدمير مركبة الإصلاح والإجلاء المدرعة التابعة للجيش الأوكراني في منطقة شمال جيريبيانكي باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات.
"تم إسقاط ثلاثة طائرات بدون طيار من طراز 'فوريا' بواسطة منظومات الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات 'تور' و"أوسا'".
القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.