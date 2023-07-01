https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-الأوكرانية-بعد-استطلاع-من-طائرة-مسيرة-1078638780.html
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية بعد استطلاع من طائرة مسيرة
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية بعد استطلاع من طائرة مسيرة
دمر مقاتلون من "التشكيل الجنوبي" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني في اتجاه أفدييفكا. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T01:49+0000
2023-07-01T01:49+0000
2023-07-01T01:49+0000
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وأوضح المقاتلون لوكالة "سبوتنيك" أن الضربة تم تنفيذها بواسطة مدفعية بعد استطلاع دقيق باستخدام طائرات بدون طيار.ووفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه لوكالة "سبوتنيك" تم تنفيذ الضربة بالقرب من الطريق.وفي وقت سابق في نفس المنطقة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية دمرت نقاط الدعم الرئيسية للوحدة الميكانيكية المستقلة الـ 110 في القوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-القوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1078561383.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية بعد استطلاع من طائرة مسيرة
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دمر مقاتلون من "التشكيل الجنوبي" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني في اتجاه أفدييفكا.
وأوضح المقاتلون لوكالة "سبوتنيك
" أن الضربة تم تنفيذها بواسطة مدفعية بعد استطلاع دقيق باستخدام طائرات بدون طيار.
ووفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه لوكالة "سبوتنيك" تم تنفيذ الضربة بالقرب من الطريق.
وفي وقت سابق في نفس المنطقة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية دمرت نقاط الدعم الرئيسية للوحدة الميكانيكية
المستقلة الـ 110 في القوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.