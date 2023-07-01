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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تصد-محاولة-هجوم-من-القوات-الأوكرانية-وتدمر-معداتها-في-جنوب-دونيتسك-1078639030.html
القوات الروسية تصد محاولة هجوم من القوات الأوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك
القوات الروسية تصد محاولة هجوم من القوات الأوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك
صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت محاولة القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T02:15+0000
2023-07-01T02:15+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، نفذت الوحدات المتقدمة للقوات الروسية في مجموعة فوستوك، بدعم من المدفعية، ضربات نارية على القوات العدو المتقدمة في منطقة ماكاريفكا. وتم تدمير مركبة قتال مدرعة وعناصر بشرية".وبالإضافة إلى ذلك، أفاد المتحدث أن القوات الروسية دمرت فرقة مدفعية أوكرانية ومركز تحكم للطائرات بدون طيار العدو وقصفت تجمعات من القوات الأوكرانية في منطقة ماكاريفكا.وفي اتجاه زابوريجيه، أفشلت القوات الروسية محاولة القوات الأوكرانية لتنفيذ استطلاع بالقوة، حيث تم إسقاط ثلاثة طائرات بدون طيار أوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-الأوكرانية-بعد-استطلاع-من-طائرة-مسيرة-1078638780.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تصد محاولة هجوم من القوات الأوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك

02:15 GMT 01.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصري
صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت محاولة القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، نفذت الوحدات المتقدمة للقوات الروسية في مجموعة فوستوك، بدعم من المدفعية، ضربات نارية على القوات العدو المتقدمة في منطقة ماكاريفكا. وتم تدمير مركبة قتال مدرعة وعناصر بشرية".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية بعد استطلاع من طائرة مسيرة
01:49 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، أفاد المتحدث أن القوات الروسية دمرت فرقة مدفعية أوكرانية ومركز تحكم للطائرات بدون طيار العدو وقصفت تجمعات من القوات الأوكرانية في منطقة ماكاريفكا.
وفي اتجاه زابوريجيه، أفشلت القوات الروسية محاولة القوات الأوكرانية لتنفيذ استطلاع بالقوة، حيث تم إسقاط ثلاثة طائرات بدون طيار أوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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