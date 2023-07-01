عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-مواقع-قيادة-مجموعة-دونيتسك-عاجل-1078646201.html
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة من البر والبحر إلى مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T10:36+0000
2023-07-01T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078619822_0:0:2876:1617_1920x0_80_0_0_ee0a68c9c352131043ba02b039764933.jpg
وقالت الوزارة: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة على مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك" العملياتية والتكتيكية. وأصيبت جميع الأهداف المحددة. وتحقق الغرض من الضربة". وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قصف منشأة لتخزين الوقود لمعدات عسكرية تابعة لمجموعة "زابوروجيه" الأوكرانية المشتركة، في مقاطعة زابوروجيه. بشكل عام، ضربت القوات المسلحة الروسية خلال النهار 85 وحدة مدفعية أوكرانية، في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة.كما أكدت أن تجمّع القوات المسلحة الروسية "الجنوب" صد 15 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 265 جنديًا أوكرانيًا و14 قطعة من المعدات ومستودعًا للذخيرة.وعلى محور خيرسون، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت أربع مركبات مدرعة، بالإضافة إلى المدفع الذاتي الحركة "إم777" الأمريكي. كما تم تصفية مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها النزول من على متن زورقين، على جزيرة أنتونوفسكي".
https://sputnikarabic.ae/20230701/لقطات-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1078645729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078619822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f72f9584659c29b34d5194e01639cfb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"

10:36 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 01.07.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صائدي الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية صائدي الساحرات في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة من البر والبحر إلى مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك" العملياتية والتكتيكية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأصابت جميع الأهداف.
وقالت الوزارة: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة على مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك" العملياتية والتكتيكية. وأصيبت جميع الأهداف المحددة. وتحقق الغرض من الضربة".
وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قصف منشأة لتخزين الوقود لمعدات عسكرية تابعة لمجموعة "زابوروجيه" الأوكرانية المشتركة، في مقاطعة زابوروجيه.
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة على محور أفدييفكا... فيديو
10:10 GMT
بشكل عام، ضربت القوات المسلحة الروسية خلال النهار 85 وحدة مدفعية أوكرانية، في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة.
كما أكدت أن تجمّع القوات المسلحة الروسية "الجنوب" صد 15 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 265 جنديًا أوكرانيًا و14 قطعة من المعدات ومستودعًا للذخيرة.
وعلى محور خيرسون، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت أربع مركبات مدرعة، بالإضافة إلى المدفع الذاتي الحركة "إم777" الأمريكي. كما تم تصفية مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها النزول من على متن زورقين، على جزيرة أنتونوفسكي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала