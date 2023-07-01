https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-مواقع-قيادة-مجموعة-دونيتسك-عاجل-1078646201.html
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة من البر والبحر إلى مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T10:36+0000
2023-07-01T10:36+0000
2023-07-01T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة على مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك" العملياتية والتكتيكية. وأصيبت جميع الأهداف المحددة. وتحقق الغرض من الضربة". وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قصف منشأة لتخزين الوقود لمعدات عسكرية تابعة لمجموعة "زابوروجيه" الأوكرانية المشتركة، في مقاطعة زابوروجيه. بشكل عام، ضربت القوات المسلحة الروسية خلال النهار 85 وحدة مدفعية أوكرانية، في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة.كما أكدت أن تجمّع القوات المسلحة الروسية "الجنوب" صد 15 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 265 جنديًا أوكرانيًا و14 قطعة من المعدات ومستودعًا للذخيرة.وعلى محور خيرسون، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت أربع مركبات مدرعة، بالإضافة إلى المدفع الذاتي الحركة "إم777" الأمريكي. كما تم تصفية مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها النزول من على متن زورقين، على جزيرة أنتونوفسكي".
https://sputnikarabic.ae/20230701/لقطات-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1078645729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك"
10:36 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة من البر والبحر إلى مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك" العملياتية والتكتيكية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأصابت جميع الأهداف.
وقالت الوزارة: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة على مواقع قيادة مجموعة "دونيتسك" العملياتية والتكتيكية. وأصيبت جميع الأهداف المحددة. وتحقق الغرض من الضربة".
وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قصف منشأة لتخزين الوقود لمعدات عسكرية تابعة لمجموعة "زابوروجيه" الأوكرانية المشتركة، في مقاطعة زابوروجيه.
بشكل عام، ضربت القوات المسلحة الروسية خلال النهار 85 وحدة مدفعية أوكرانية، في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة.
كما أكدت أن تجمّع القوات المسلحة الروسية "الجنوب" صد 15 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 265 جنديًا أوكرانيًا و14 قطعة من المعدات ومستودعًا للذخيرة.
وعلى محور خيرسون، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت أربع مركبات مدرعة، بالإضافة إلى المدفع الذاتي الحركة "إم777" الأمريكي. كما تم تصفية مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها النزول من على متن زورقين، على جزيرة أنتونوفسكي".