https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-المسلحة-الروسية-تطهر-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-قرب-جسر-أنتونوفسكي-1078640973.html
القوات المسلحة الروسية تطهر الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب جسر أنتونوفسكي
القوات المسلحة الروسية تطهر الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب جسر أنتونوفسكي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن جنود مجموعة دنيبر قاموا بتطهير المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي ليلًا، وتم... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T06:00+0000
2023-07-01T06:00+0000
2023-07-01T06:00+0000
روسيا
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وكتب سالدو على "تلغرام": "الليلة الماضية، قام جنود مجموعة دنيبر أخيرًا بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي. نفذ جنود القوات الخاصة هجومًا مفاجئًا من الخلف، واقتربوا من جانب النهر على قوارب".وأضاف: "بحلول الساعة الثالثة صباحا، تم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون"، مشيرا: "جنودنا، كعادتهم، أظهروا الشجاعة والعزم والحنكة. العدو ذهل وهزم، هذا كل شيء، لا يوجد مواقع للأوكرانيين على الضفة اليسرى".
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-الجيش-الأوكراني-لاستطلاع-في-اتجاه-زابوروجيه-1078639620.html
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روسيا
القوات المسلحة الروسية تطهر الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب جسر أنتونوفسكي
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن جنود مجموعة دنيبر قاموا بتطهير المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي ليلًا، وتم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون.
وكتب سالدو على "تلغرام": "الليلة الماضية، قام جنود مجموعة دنيبر أخيرًا بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي. نفذ جنود القوات الخاصة هجومًا مفاجئًا من الخلف، واقتربوا من جانب النهر على قوارب".
وأضاف: "بحلول الساعة الثالثة صباحا، تم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون"، مشيرا: "جنودنا، كعادتهم، أظهروا الشجاعة والعزم والحنكة. العدو ذهل وهزم، هذا كل شيء، لا يوجد مواقع للأوكرانيين على الضفة اليسرى".