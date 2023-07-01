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https://sputnikarabic.ae/20230701/انفجار-في-مصنع-للكيماويات-شرقي-الصين-فيديو-1078641768.html
انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين... فيديو
انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين... فيديو
ذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع، اليوم السبت، في مصنع كيماويات فى مدينة جويشي في مقاطعة جيانغشي جنوب شرقي الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T06:20+0000
2023-07-01T06:21+0000
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وقع الانفجار، اليوم السبت، قرابة الظهر بالتوقيت المحلي (7.00 بتوقيت موسكو)، في مصنع Jiangxi Qiantai New Materials، في الوقت الحالي لم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا في المصنع أثناء الحادث، ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات. يعمل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ وضباط تنفيذ القانون في المكان، ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد، ولا يزال التحقيق جاريا.
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انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين... فيديو

06:20 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 06:21 GMT 01.07.2023)
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حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Maxim Avdeev
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ذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع، اليوم السبت، في مصنع كيماويات فى مدينة جويشي في مقاطعة جيانغشي جنوب شرقي الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقع الانفجار، اليوم السبت، قرابة الظهر بالتوقيت المحلي (7.00 بتوقيت موسكو)، في مصنع Jiangxi Qiantai New Materials، في الوقت الحالي لم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا في المصنع أثناء الحادث، ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.
يعمل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ وضباط تنفيذ القانون في المكان، ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد، ولا يزال التحقيق جاريا.
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