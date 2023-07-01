https://sputnikarabic.ae/20230701/بوتين-يجدد-التأكيد-على-موقف-روسيا-المؤيد-لإيجاد-حل-عادل-للنزاع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1078646067.html
بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا المؤيد لإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا المؤيد لإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمبادرة من الجانب الفلسطيني، محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T10:35+0000
2023-07-01T10:35+0000
2023-07-01T10:35+0000
روسيا
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وأشارت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك.وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين هنأ محمود عباس وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك". وأضاف: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام، خلال أحداث 24 يونيو/ حزيران". وتجدر الإشارة إلى أن قائدَي البلدين أعربا عن نيتهم المشتركة لمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية الروسية الفلسطينية. كما أعاد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي المؤيد لحل عادل ومستدام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على الأساس القانوني الدولي القائم. بالإضافة إلى ذلك، اتفق فلاديمير بوتين ومحمود عباس على مواصلة الاتصالات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/رئيس-أبخازيا-يدعم-قيادة-روسيا-في-حماية-سيادة-القانون-والنظام-الدستوري-1078644713.html
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روسيا
بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا المؤيد لإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمبادرة من الجانب الفلسطيني، محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام ، حسبما أفادت خدمة الكرملين الصحفية.
وأشارت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك.
وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين هنأ محمود عباس وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك".
وأضاف: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام، خلال أحداث 24 يونيو/ حزيران".
وتجدر الإشارة إلى أن قائدَي البلدين أعربا عن نيتهم المشتركة لمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية الروسية الفلسطينية. كما أعاد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي المؤيد لحل عادل ومستدام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على الأساس القانوني الدولي القائم. بالإضافة إلى ذلك، اتفق فلاديمير بوتين ومحمود عباس على مواصلة الاتصالات.