عربي
https://sputnikarabic.ae/20230701/بوتين-يجدد-التأكيد-على-موقف-روسيا-المؤيد-لإيجاد-حل-عادل-للنزاع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1078646067.html
بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا المؤيد لإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا المؤيد لإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمبادرة من الجانب الفلسطيني، محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T10:35+0000
2023-07-01T10:35+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526609_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f622910d837ab7dd2c9373a016f06f65.jpg
وأشارت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك.وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين هنأ محمود عباس وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك". وأضاف: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام، خلال أحداث 24 يونيو/ حزيران". وتجدر الإشارة إلى أن قائدَي البلدين أعربا عن نيتهم ​​المشتركة لمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية الروسية الفلسطينية. كما أعاد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي المؤيد لحل عادل ومستدام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على الأساس القانوني الدولي القائم. بالإضافة إلى ذلك، اتفق فلاديمير بوتين ومحمود عباس على مواصلة الاتصالات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/رئيس-أبخازيا-يدعم-قيادة-روسيا-في-حماية-سيادة-القانون-والنظام-الدستوري-1078644713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1857299ea618fd6d9d42398a7601e45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا المؤيد لإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

10:35 GMT 01.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمبادرة من الجانب الفلسطيني، محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام ، حسبما أفادت خدمة الكرملين الصحفية.
وأشارت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك.
وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين هنأ محمود عباس وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك".
رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
رئيس أبخازيا يدعم قيادة روسيا في حماية سيادة القانون والنظام الدستوري
09:18 GMT
وأضاف: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام، خلال أحداث 24 يونيو/ حزيران".
وتجدر الإشارة إلى أن قائدَي البلدين أعربا عن نيتهم ​​المشتركة لمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية الروسية الفلسطينية. كما أعاد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي المؤيد لحل عادل ومستدام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على الأساس القانوني الدولي القائم. بالإضافة إلى ذلك، اتفق فلاديمير بوتين ومحمود عباس على مواصلة الاتصالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала