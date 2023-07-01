تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:11 GMT 01.07.2023
05:21 GMT 01.07.2023
أفاد رئيس مركز الإعلام في تشكيلة القوات الروسية "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم السبت، أن وحدات تشكيلة القوات الروسية "فوستوك" أحبطت محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع بالقتال في اتجاه زابوروجيه.
05:20 GMT 01.07.2023
صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت محاولة القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك.
05:20 GMT 01.07.2023
دمر مقاتلون من "التشكيل الجنوبي" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني في اتجاه أفدييفكا.