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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230701/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078640117.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:21 GMT 01.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:11 GMT 01.07.2023
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
القوات المسلحة الروسية تطهر الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب جسر أنتونوفسكي
06:00 GMT
05:21 GMT 01.07.2023
القوات الروسية تحبط محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع في اتجاه زابوروجيه
أفاد رئيس مركز الإعلام في تشكيلة القوات الروسية "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم السبت، أن وحدات تشكيلة القوات الروسية "فوستوك" أحبطت محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع بالقتال في اتجاه زابوروجيه.
05:20 GMT 01.07.2023
القوات الروسية تصد محاولة هجوم من القوات الأوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك
صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت محاولة القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك.
05:20 GMT 01.07.2023
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية بعد استطلاع من طائرة مسيرة
دمر مقاتلون من "التشكيل الجنوبي" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني في اتجاه أفدييفكا.
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