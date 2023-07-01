https://sputnikarabic.ae/20230701/رئيس-الحكومة-الليبية-تصريحات-السفير-الأمريكي-لدى-ليبيا-تدخل-سافر-في-شؤون-الدولة-الليبية-1078639167.html

رئيس الحكومة الليبية: تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية

رئيس الحكومة الليبية: تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية

طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الذي تم تكليفه من البرلمان الليبي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا... 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T03:01+0000

2023-07-01T03:01+0000

2023-07-01T03:01+0000

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البيضاء – سبوتنيك. وفي تغريدة على تويتر، قال حماد: "عندما أشير إلى إيقاف تدفق إيرادات النفط، فإننا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين". ووجه كلامه إلى نورلاند قائلاً: "يجب على المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن يحترم سيادة القضاء الليبي وأن لا يتدخل بتحيز لأي طرف".ودعا رئيس الحكومة الليبية نورلاند إلى عدم السماح للمصالح الخارجية بالتفوق على مصالح وحقوق الشعب الليبي، وعدم إطلاق التصريحات الإعلامية دون معرفة حقيقة الأمور. واعتبر تصريحات نورلاند تدخلاً سافراً في شؤون الدولة الليبية، حيث تستند إلى دعم طرف واحد يستفيد من إهدار أموال الشعب.وطالب حماد مجلس النواب والدولة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.وكانت الولايات المتحدة قد دعت سابقًا الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، حيث أشارت إلى أن هذا التهديد قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي ويضر بكافة الليبيين. جاء ذلك وفقًا لتغريدة لنورلاند، المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.وأشار نورلاند إلى:وفي سياق متصل، رفضت محكمة استئناف بنغازي طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار الحكومة الليبية بحجز الإيرادات النفطية، وأيدت الإجراءات التي تم اتخاذها لحجز حسابات المؤسسة. وصدر القرار في 25 يناير 2023.وهدد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما، والإعلان عن القوة القاهرة، بسبب تمكين حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس من الحصول على 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية بطرق غير قانونية.وذكرت الحكومة في بيان أنها ستلجأ إلى القضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة لمنع إساءة استخدامها، وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيستمر حتى استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بترتيبات الميزانية وتنفيذها التي شكلت لجنة في المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة رئيسها لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار النفط الليبي, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية