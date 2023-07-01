https://sputnikarabic.ae/20230701/رئيس-وزراء-إسبانيا-أوروبا-ستواصل-دعم-أوكرانيا-بصرف-النظر-عن-الثمن-الذي-ستدفعه-1078649033.html

رئيس وزراء إسبانيا: أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا بصرف النظر عن الثمن الذي ستدفعه

رئيس وزراء إسبانيا: أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا بصرف النظر عن الثمن الذي ستدفعه

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني بمناسبة بدء رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن "أوروبا ستواصل دعمها... 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T13:26+0000

2023-07-01T13:26+0000

2023-07-01T13:26+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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مدريد - سبوتنيك. وصرح سانشيز، حسبما نقلت قناة "أر تي في إي" الإسبانية، مخاطبا البرلمان الأوكراني: "أردت أن أخبركم أننا معكم وسنظل معكم لأطول فترة ممكنة. أردت أن أخبركم أننا سندعم أوكرانيا بغض النظر عن الثمن الذي يتعين دفعه".وبشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، قال سانشيز: "لا أحد يستحق صفة المرشح أكثر من أوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن "هذه ليست عملية سهلة، خاصة في سياق الحرب المستمرة".وكان أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه وصل إلى كييف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، لإجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في "تويتر": "في كييف أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا"، وأضاف أنه سيعبر لها عن "تضامن أوروبا بأسرها".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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