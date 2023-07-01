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https://sputnikarabic.ae/20230701/رحلة-طيران-الإمارات-تغادر-سانت-بطرسبرغ-بعد-تأخير-بسبب-تصاعد-الدخان-من-محركها--1078639351.html
رحلة "طيران الإمارات" تغادر سانت بطرسبرغ بعد تأخير بسبب تصاعد الدخان من محركها
رحلة "طيران الإمارات" تغادر سانت بطرسبرغ بعد تأخير بسبب تصاعد الدخان من محركها
أظهرت بيانات لوحة الوصول الإلكترونية في مطار بولكوفو، صباح اليوم السبت، أن رحلة "طيران الإمارات" من سانت بطرسبرغ إلى دبي، التي تأخرت بسبب حدوث تصاعد للدخان في... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T03:15+0000
2023-07-01T03:16+0000
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وكان من المفترض في البداية أن تغادر الطائرة في الساعة 23:15 بتوقيت موسكو يوم الجمعة، ولكن وقعت حادثة على متنها.وأفادت النيابة العامة للنقل بأنه حدث دخان في طائرة شركة طيران أجنبية في بولكوفو حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو. وتم توجيه الركاب إلى صالة انتظار المطار ولم يصب أحد.وأفادت الشركة، التي تدير المطار، بأنه تم سحب الطائرة التي كانت من المقرر أن تقلع من بطرسبرغ إلى دبي وإعادتها إلى موقف الانتظار.وذكر ممثل الخدمات الطارئة لوكالة "سبوتنيك" أن الحادث وقع على متن طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة طيران الإمارات. وتشير لوحة الوصول الإلكترونية في بولكوفو إلى أن الرحلة أقلعت في الساعة 4:49 صباحًا يوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230630/إجلاء-ركاب-طائرة-بمطار-بولكوفو-في-سان-بطرسبرغ-بعد-تصاعد-دخان-من-محرك-1078637165.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, طيران الإمارات, العالم, أخبار العالم الآن

رحلة "طيران الإمارات" تغادر سانت بطرسبرغ بعد تأخير بسبب تصاعد الدخان من محركها

03:15 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 03:16 GMT 01.07.2023)
© AFP 2023 / KARIM SAHIBطيران الإمارات
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أظهرت بيانات لوحة الوصول الإلكترونية في مطار بولكوفو، صباح اليوم السبت، أن رحلة "طيران الإمارات" من سانت بطرسبرغ إلى دبي، التي تأخرت بسبب حدوث تصاعد للدخان في الطائرة، قد غادرت بولكوفو.
وكان من المفترض في البداية أن تغادر الطائرة في الساعة 23:15 بتوقيت موسكو يوم الجمعة، ولكن وقعت حادثة على متنها.
طائرة بوينغ 777X، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
عطل في محرك طائرة بوينغ 777 بسانت بطرسبرج وإجلاء الركاب دون إصابات
أمس, 21:46 GMT
وأفادت النيابة العامة للنقل بأنه حدث دخان في طائرة شركة طيران أجنبية في بولكوفو حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو. وتم توجيه الركاب إلى صالة انتظار المطار ولم يصب أحد.
وأفادت الشركة، التي تدير المطار، بأنه تم سحب الطائرة التي كانت من المقرر أن تقلع من بطرسبرغ إلى دبي وإعادتها إلى موقف الانتظار.
وذكر ممثل الخدمات الطارئة لوكالة "سبوتنيك" أن الحادث وقع على متن طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة طيران الإمارات. وتشير لوحة الوصول الإلكترونية في بولكوفو إلى أن الرحلة أقلعت في الساعة 4:49 صباحًا يوم السبت.
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