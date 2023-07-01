https://sputnikarabic.ae/20230701/رحلة-طيران-الإمارات-تغادر-سانت-بطرسبرغ-بعد-تأخير-بسبب-تصاعد-الدخان-من-محركها--1078639351.html
رحلة "طيران الإمارات" تغادر سانت بطرسبرغ بعد تأخير بسبب تصاعد الدخان من محركها
رحلة "طيران الإمارات" تغادر سانت بطرسبرغ بعد تأخير بسبب تصاعد الدخان من محركها
أظهرت بيانات لوحة الوصول الإلكترونية في مطار بولكوفو، صباح اليوم السبت، أن رحلة "طيران الإمارات" من سانت بطرسبرغ إلى دبي، التي تأخرت بسبب حدوث تصاعد للدخان في... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T03:15+0000
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وكان من المفترض في البداية أن تغادر الطائرة في الساعة 23:15 بتوقيت موسكو يوم الجمعة، ولكن وقعت حادثة على متنها.وأفادت النيابة العامة للنقل بأنه حدث دخان في طائرة شركة طيران أجنبية في بولكوفو حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو. وتم توجيه الركاب إلى صالة انتظار المطار ولم يصب أحد.وأفادت الشركة، التي تدير المطار، بأنه تم سحب الطائرة التي كانت من المقرر أن تقلع من بطرسبرغ إلى دبي وإعادتها إلى موقف الانتظار.وذكر ممثل الخدمات الطارئة لوكالة "سبوتنيك" أن الحادث وقع على متن طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة طيران الإمارات. وتشير لوحة الوصول الإلكترونية في بولكوفو إلى أن الرحلة أقلعت في الساعة 4:49 صباحًا يوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230630/إجلاء-ركاب-طائرة-بمطار-بولكوفو-في-سان-بطرسبرغ-بعد-تصاعد-دخان-من-محرك-1078637165.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, طيران الإمارات, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, طيران الإمارات, العالم, أخبار العالم الآن
رحلة "طيران الإمارات" تغادر سانت بطرسبرغ بعد تأخير بسبب تصاعد الدخان من محركها
03:15 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 03:16 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
أظهرت بيانات لوحة الوصول الإلكترونية في مطار بولكوفو، صباح اليوم السبت، أن رحلة "طيران الإمارات" من سانت بطرسبرغ إلى دبي، التي تأخرت بسبب حدوث تصاعد للدخان في الطائرة، قد غادرت بولكوفو.
وكان من المفترض في البداية أن تغادر الطائرة في الساعة 23:15 بتوقيت موسكو يوم الجمعة، ولكن وقعت حادثة على متنها.
وأفادت النيابة العامة للنقل بأنه حدث دخان في طائرة شركة طيران أجنبية
في بولكوفو حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو. وتم توجيه الركاب إلى صالة انتظار المطار ولم يصب أحد.
وأفادت الشركة، التي تدير المطار، بأنه تم سحب الطائرة التي كانت من المقرر أن تقلع من بطرسبرغ إلى دبي وإعادتها إلى موقف الانتظار.
وذكر ممثل الخدمات الطارئة لوكالة "سبوتنيك
" أن الحادث وقع على متن طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة طيران الإمارات. وتشير لوحة الوصول الإلكترونية في بولكوفو إلى أن الرحلة أقلعت في الساعة 4:49 صباحًا يوم السبت.