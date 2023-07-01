https://sputnikarabic.ae/20230701/روبوت-يقود-فرقة-موسيقية-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1078649322.html
روبوت يقود فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية... فيديو
روبوت يقود فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية... فيديو
تمكن روبوت في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى من قيادة فرقة موسيقية تضم 60 موسيقيا بنجاح، وسط إعجاب الحضور. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T13:39+0000
2023-07-01T13:39+0000
2023-07-01T13:39+0000
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كوريا الجنوبية
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والروبوت "إيفر 6" يبلغ طوله متراً وثمانين سنتيمتراً، تولى مهمة قيادة موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية، منفرداً، قبل أن ينحني أمام الجمهور تحية لهم وسط هتافات نحو ألف متفرج.وجرى تطوير الروبوت من قبل المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/11/1073652822_0:372:2049:1908_1920x0_80_0_0_28737d334ff4f650a67576cf21148641.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو, كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو, كوريا الجنوبية
روبوت يقود فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية... فيديو
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تمكن روبوت في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى من قيادة فرقة موسيقية تضم 60 موسيقيا بنجاح، وسط إعجاب الحضور.
والروبوت "إيفر 6" يبلغ طوله متراً وثمانين سنتيمتراً، تولى مهمة قيادة موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية، منفرداً، قبل أن ينحني أمام الجمهور تحية لهم وسط هتافات نحو ألف متفرج.
وجرى تطوير الروبوت من قبل المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.