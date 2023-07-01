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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230701/لقطات-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1078645729.html
لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة على محور أفدييفكا... فيديو
لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة على محور أفدييفكا... فيديو
دمر مقاتلون من مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني على محور أفدييفكا. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T10:10+0000
2023-07-01T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو لتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة صاروخية دقيقة، على محور أفدييفكا.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة على محور أفدييفكا... فيديو

10:10 GMT 01.07.2023
© AP Photo / Max Blackالقوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Max Black
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دمر مقاتلون من مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني على محور أفدييفكا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو لتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة صاروخية دقيقة، على محور أفدييفكا.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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