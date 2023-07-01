https://sputnikarabic.ae/20230701/لقطات-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1078645729.html
لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة على محور أفدييفكا... فيديو
لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة على محور أفدييفكا... فيديو
دمر مقاتلون من مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني على محور أفدييفكا. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T10:10+0000
2023-07-01T10:10+0000
2023-07-01T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو لتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة صاروخية دقيقة، على محور أفدييفكا.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة على محور أفدييفكا... فيديو
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دمر مقاتلون من مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني على محور أفدييفكا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو لتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بضربة صاروخية دقيقة، على محور أفدييفكا.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.