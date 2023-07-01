https://sputnikarabic.ae/20230701/لماذا-تجاهل-الناتو-دعوة-أوكرانيا-للمشاركة-في-قمته-المقبلة-1078641342.html

لماذا تجاهل "الناتو" دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة؟

لماذا تجاهل "الناتو" دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة؟

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم يوجه دعوة إلى أوكرانيا للمشاركة في قمة الحلف المقرر عقدها، في يوليو/... 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T06:18+0000

2023-07-01T06:18+0000

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لماذا تجاهل "الناتو" دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة؟ لماذا تجاهل "الناتو" دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة؟

وأضاف كوليبا، في مقابلة تلفزيونية: "تمت دعوة أوكرانيا للمشاركة فقط في اجتماع على هامش قمة الناتو".وانتقد الوزير الأوكراني، عدم وجود موقف محدد من الناتو فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا، موضحا أنه وفقا لبعض الدول الأعضاء، لا ينبغي دعوة أوكرانيا، لأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد، ونحن لدينا رأي معاكس.ووفقا له، فإن كل الشروط متوافرة لدعوة كييف إلى الناتو، لكن إذا كان الحلف "لا يتخذ قرارا قويا" بشأن عضوية أوكرانيا، فإن منطق الخوف سيتملك الجميع.ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو، في 11-12 يوليو المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، د. عصام ملكاوي:وأضاف أن الحلف يريد التخفيف من التصعيد الروسي، كما أعرب عن اعتقاده أن حضور أو غياب أوكرانيا عن قمة الناتو لا تعني التقليل من قيمة الدعم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي لكييف.وأوضح ملكاوي أن هناك تخوفا من انهيار نظام الأمن الأوروبي، حيث أصبحت الحرب في أوكرانيا مرهقة للمنظومة الأوروبية ككل، لذلك فمن الأولى استخدام الدبلوماسية الناعمة في حل المشاكل العالقة بين روسيا وأوكرانيا دون أن يتورط حلف شمال الأطلسي.من جانبه، قال الباحث السياسي والاستراتيجي، د. محمد كمال الجفا:وأوضح الجفا أن هناك عدم توافق بين دول الناتو في مسألة قبول أوكرانيا في الحلف، معربا عن اعتقاده أن كييف لن تنضم للناتو ولن تحظى بالإجماع اللازم لذلك، لأن انضمامها للناتو يزيد ويفاقم الأزمة ولن يساعد على إيجاد حلول منطقية لهذه الحرب.وقال المختص بالشأن الروسي، د. كريم المظفر:مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي لديه قوانين ومواثيق وشروط تحكم انضمام الدول إليه وأن هذه الشروط لا تنطبق على كييف، إلا أن هناك محاولات للالتفاف على هذه القوانين، مضيفا أن هناك انقساما في دعوة أوكرانيا لحضور القمة المقبلة لحلف الناتو.وأوضح المظفر، أن هناك انقساما شديدا جدا إلا أن الولايات المتحدة ودول الناتو والاتحاد الأوروبي يحاولون إظهار أنهم متماسكون في دعم أوكرانيا.للمزيد تابعوا برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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