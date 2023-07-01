https://sputnikarabic.ae/20230701/لوكاشينكو-يؤكد-أن-الأسلحة-التكتيكية-المتمركزة-في-بلاده-لن-تستخدم-1078648413.html

لوكاشينكو يؤكد أن الأسلحة التكتيكية المتمركزة في بلاده لن تستخدم

لوكاشينكو يؤكد أن الأسلحة التكتيكية المتمركزة في بلاده لن تستخدم

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته بأن الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بيلاروس لن تستخدم أبدًا، مضيفًا أنها يجب أن تبقى في البلاد. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T13:06+0000

2023-07-01T13:06+0000

2023-07-01T13:06+0000

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لوكاشينكو يؤكد أن الأسلحة التكتيكية المتمركزة في بلاده لن تستخدم لوكاشينكو يؤكد أن الأسلحة التكتيكية المتمركزة في بلاده لن تستخدم

وذكر لوكاشينكو أن مبادرته ضرورية وتزيد الثقة في ألا يدخل أعداء البلد إلى أرضه، مشيرا إلى أن المعارضة البيلاروسية كانت تعتزم إغلاق محطة الطاقة النووية في أسترافتس بعد تولي السلطة.من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، إن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية، كرد على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قال إنه ليس لديه ما يشاطره بشأن دعوة بولندا لاستضافة أسلحة نووية أمريكية، مبينا أن بلاده لم تجري محادثات من هذا النوع.وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الجانب الغربي الذي يستفز روسيا دائما بنشر قواعده الصاروخية والمخابر البيولوجية.واعتبر أن الأسلحة الموجودة في بيلاروسيا تمثل منظومة ردع لعدم إعطاء الفرصة للغرب بتوسيع الصراع، وهي عامل نفسي أكثر من كونه عنصر عسكري.الولايات المتحدة تستعد لتدريب عناصر إرهابية في العراق عن طريق مستشارين أوكرانيين لمواجهة روسياتستعد الولايات المتحدة لتدريب عناصر إرهابية لمواجهة التواجد الروسي في سوريا.جاء ذلك في تصريحات مصدر دبلوماسي عسكري في دمشق لوكالة "سبوتنيك"، وبيّن أن ضباط المخابرات الأمريكية وضباط جهاز الأمن الأوكراني يجرون مشاورات مشتركة منتظمة في العراق حول موضوع مواجهة الوجود الروسي في سوريا، وتم اتخاذ قرار بمضاعفة عدد الهياكل الإرهابية.وقال المصدر إنه عادةً ما يُعهد بمهمة تجنيد المسلحين ونقلهم إلى سوريا للقنصل الفخري لأوكرانيا في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق، فرهاد علي شاكر، وسيتم تنفيذ التدريب العسكري للإرهابيين بواسطة متخصصين أوكرانيين تلقوا تعليمات في المعهد الأمريكي.وأضاف سلهب أن الولايات المتحدة تسعى إلى استنزاف روسيا بكل ما تستطيع وهو ما يتضح تماما في أوكرانيا.وأوضح أن الولايات المتحدة اختارت لتدريب إرهابييها المنطقة الخاصة التي ظهرت فيها "داعش" في شمال العراق وشمال شرقي سوريا، وهي منطقة تتناسب إلى حد بعيد مع مخططاتها، بعدما غزت العراق واحتلته واستخدمت الأسلحة المحرمة ودمرت البلد.أوكرانيا تستنفد حصتها في البنك الدولي بالكامل.. والتمويل الجديد من المنحقال مصدر في البعثة الروسية لمجموعة البنك الدولي إن أوكرانيا استنفدت حصتها بالكامل في البنك الدولي، وأن التمويل الجديد يأتي من المنح التي تقدمها الدول الغربية.وأوضح المتحدث باسم البعثة، لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اختارت حصتها الكاملة في البنك الدولي، وسيتم تمويل جميع المشاريع الجديدة من خلال منح أو ضمانات من الدول المانحة.يأتي هذا في الوقت الذي يخصص فيه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع معظم الأموال لمساعدة أوكرانيا.وتعليقا على القرض الأخير الممنوح لأوكرانيا، أكد المصدر أنه مبني على أموال تم جمعها بضمانات من اليابان.وأعلن البنك الدولي، في 21 يونيو/ حزيران، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار.ولفت إلى أن الظروف التي تمر بها أوكرانيا تستنزف مع حصتها في البنك الدولي، حتى كل المساعدات والقروض والمنح الدولية المقدمة لها، وهناك كلفة باهظة مع وجود هذه المساعدات التي هي في الأصل ديون، وبالتالي ستبىقى أوكرانيا دولة مدينة لكثير من الدول وبكثير من الأموال لسنوات عدة.فرنسا تنشر 45 ألف شرطي لحفظ الأمن في البلاد.. واعتقال أكثر من 650 شخصا في أعمال شغبعززت الشرطة الفرنسية أعداد أفرادها على مستوى البلاد للتعامل مع أي أعمال شغب.وذكرت بيانات وزارة الداخلية، أن نحو ألف شخص اعتقلوا خلال أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية، بعد مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة، صباح الثلاثاء الماضي، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض الامتثال لمطالبهم، وفقًا لمسؤولي الأمن.ومن ذلك الوقت، اندلعت اشتباكات في عدد من المدن الفرنسية، وأضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات.وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة وطائرات هليكوبتر.ووثقت الكاميرات حال مدينة باريس، صباح السبت، بعد 4 أيام من الاحتجاجات، وأظهرت دمارات في الشوارع وحرقا للسيارات والممتلكات.وأوضح المرعاش أن الحكومة الفرنسية جربت المعالجة الأمنية لهذه الأحداث مرارا، وفي كل مرة ترتكب نفس الخطا، وقد تحولت الأحداث إلى أعمال شغب كما كان متوقعا خاصة في الأحياء الفقيرة.صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% بحلول عام 2027توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، إذا استمر الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في لبنان يشكل أكبر خطر.الصندوق أظهر أن إجراءات الإصلاحات لم تتوافق مع التوقعات، وأن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى فقدان المودعين 10 مليارات دولار، منذ عام 2020.ووصف الصندوق وضع لبنان بأنه يواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وشهد التضخم معدلات غير مسبوقة، وخسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي.وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد بعض الاستقرار في عام 2022، لكنه لا يزال يعاني من ركود حاد، وأن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023، زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270%، في أبريل/ نيسان الماضي.وأشار إلى الدولة اللبنانية غير قادة على استباط موارد نتيجة أن الشعب غير منتج، ويعمل في مجال الخدمات دون إضافة قيمة مضافة، فضلا عن تفشي حالة كبيرة من الفساد وغياب الشفافية.وأكد أن الدين العام في لبنان كبير جدا بالنسبة للناتج المحلي وهو يزيد عن 120 مليار دولار، بما يفوق التقديرات الرسمية، نتيجة عدم تسجيل استحقاقات المقاولين وهي مدفوعات مستحقة على الدولة اللبنانية.للمزيد من الأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

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