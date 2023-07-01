تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:17 GMT 01.07.2023
والي شمال دارفور يعلن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
06:16 GMT 01.07.2023
06:16 GMT 01.07.2023
قوات الدعم السريع السودانية تعلن أنها أفشلت تحركا للجيش السوداني في منطقة شمال بحري
00:08 GMT 27.06.2023
15:59 GMT 25.06.2023
مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف بمنطقة الفتيحاب بأم درمان غربي العاصمة السودانية
15:01 GMT 25.06.2023
15:01 GMT 25.06.2023
قوات الدعم السريع في السودان تعلن سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم
22:47 GMT 24.06.2023
09:18 GMT 20.06.2023
09:18 GMT 20.06.2023
منظمة "الإيغاد" تعلن عن أن وزراء خارجية الآلية الرباعية اتفقوا على إعطاء الأولوية لتحقيق اجتماع طرفي الصراع في السودان وجها لوجه، واعتماد نهج تدريجي لحل النزاع
09:01 GMT 20.06.2023
08:59 GMT 20.06.2023
حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي يصف ما يجري في الجنينة وكتم بـ"الجرائم المكتملة" ويحذر من أن الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية
08:45 GMT 20.06.2023
08:45 GMT 20.06.2023
08:44 GMT 20.06.2023
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يجرى اتصالين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة في السودان
07:05 GMT 20.06.2023
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع خرقت الهدنة وقتلت 15 وأصابت العشرات جراء استهدافها منطقة طويلة شمال دارفور لليوم الثاني على التوالي
07:03 GMT 20.06.2023
07:03 GMT 20.06.2023
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي) يعلن إجراء اتصال مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
22:53 GMT 17.06.2023
الناطق باسم الجيش السوداني: القوات المسلحة توافق على مقترح السعودية والولايات المتحدة بهدنة لمدة 72 ساعة
19:29 GMT 17.06.2023
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتفقان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح 18 يونيو - بيان سعودي أمريكي مشترك