https://sputnikarabic.ae/20230701/مصرع-وزير-فلسطيني-في-حادث-مروع-شمالي-الضفة-الغربية-1078648819.html
مصرع وزير فلسطيني إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية
مصرع وزير فلسطيني إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية
لقي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية المحتلة. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T13:09+0000
2023-07-01T13:09+0000
2023-07-01T13:31+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن 3 مواطنين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إثر حادث سير مروع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت.وقالت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالتا "فلسطين اليوم" و"صفا"، إن الوزير أبو بكر لقي مصرعه إثر حادث قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس.وأوضحت أن الوزير الفلسطيني توفي مع مرافقه، كما لقي شخص آخر مصرعه في الحادث.وكان قدري أبو بكر، عائدا من احتفال معايدة نظمته مؤسسة محلية لأطفال الأسرى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى وقوع الحادث.من جانبها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة متفحمة بالكامل يعتقد أنها كانت تقل الوزير وفي الخلف سيارة أخرى مقلوبة.ويشغل قدري عمر محمد أبو بكر (70 عاما) منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية منذ عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230128/قدري-أبو-بكر-ارتفاع-وتيرة-النقل-والتنكيل-داخل-السجون-الإسرائيلية-وإجراءات-تصعيدية-للأسرى-1072809585.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مصرع وزير فلسطيني إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية
13:09 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
لقي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا
) عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن 3 مواطنين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إثر حادث سير مروع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالتا "فلسطين اليوم
" و"صفا"، إن الوزير أبو بكر لقي مصرعه إثر حادث قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس.
وأوضحت أن الوزير الفلسطيني توفي مع مرافقه، كما لقي شخص آخر مصرعه في الحادث.
وكان قدري أبو بكر
، عائدا من احتفال معايدة نظمته مؤسسة محلية لأطفال الأسرى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى وقوع الحادث.
من جانبها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة متفحمة بالكامل يعتقد أنها كانت تقل الوزير وفي الخلف سيارة أخرى مقلوبة.
ويشغل قدري عمر محمد أبو بكر (70 عاما) منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية منذ عام 2018.