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الهند... مقتل 25 شخصا بعد اندلاع حريق في الحافلة التي تقلهم
الهند... مقتل 25 شخصا بعد اندلاع حريق في الحافلة التي تقلهم
لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعه، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بعد أن اشتعلت النيران في حافلة التي كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا الهندية. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T01:29+0000
2023-07-01T01:30+0000
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وقال نائب مدير شرطة بولدانا، بابوراو ماهاموني: "تم انتشال 25 جثة من الحافلة. كان مجموع 32 شخصا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين. يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".ووقع الحادث المأساوي في ولاية ماهاراشترا في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم السبت، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.
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الهند... مقتل 25 شخصا بعد اندلاع حريق في الحافلة التي تقلهم

01:29 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 01.07.2023)
© AFP 2023 / Munir Uz Zamanالمتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022.
المتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / Munir Uz Zaman
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لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعه، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بعد أن اشتعلت النيران في حافلة التي كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا الهندية.
وقال نائب مدير شرطة بولدانا، بابوراو ماهاموني: "تم انتشال 25 جثة من الحافلة. كان مجموع 32 شخصا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين. يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".
ووقع الحادث المأساوي في ولاية ماهاراشترا في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم السبت، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.
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