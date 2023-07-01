https://sputnikarabic.ae/20230701/مقتل-25-شخصا-بعد-اندلاع-حريق-في-الحافلة-التي-تقلهم-في-الهند-1078638548.html
الهند... مقتل 25 شخصا بعد اندلاع حريق في الحافلة التي تقلهم
الهند... مقتل 25 شخصا بعد اندلاع حريق في الحافلة التي تقلهم
لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعه، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بعد أن اشتعلت النيران في حافلة التي كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا الهندية. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T01:29+0000
2023-07-01T01:29+0000
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وقال نائب مدير شرطة بولدانا، بابوراو ماهاموني: "تم انتشال 25 جثة من الحافلة. كان مجموع 32 شخصا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين. يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".ووقع الحادث المأساوي في ولاية ماهاراشترا في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم السبت، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الهند... مقتل 25 شخصا بعد اندلاع حريق في الحافلة التي تقلهم
01:29 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعه، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بعد أن اشتعلت النيران في حافلة التي كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا الهندية.
وقال نائب مدير شرطة بولدانا، بابوراو ماهاموني: "تم انتشال 25 جثة من الحافلة. كان مجموع 32 شخصا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين. يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".
ووقع الحادث المأساوي في ولاية ماهاراشترا في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم السبت، بحسب قناة
"إن دي تي في" الهندية.