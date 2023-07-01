https://sputnikarabic.ae/20230701/مواطن-فرنسي-يوثق-حال-مدينة-باريس-صباح-اليوم-فيديو-1078643654.html
مواطن فرنسي يوثق حال مدينة باريس صباح اليوم... فيديو
مواطن فرنسي يوثق حال مدينة باريس صباح اليوم... فيديو
وثق مواطن فرنسي حال مدينة باريس، صباح اليوم السبت، بعد 4 أيام من الاحتجاجات العنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T08:18+0000
2023-07-01T08:18+0000
2023-07-01T08:18+0000
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075266156_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c2ed9f4dd23fe274c25aff197e35a5e5.jpg
وكانت قد أفادت قناة "بي إف إم تي"، اليوم السبت، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، أن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية، بعد مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.واندلعت أعمال شغب مستمرة منذ عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، حيث أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075266156_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7045efbc943db6bbd532a7b96aae7677.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
مواطن فرنسي يوثق حال مدينة باريس صباح اليوم... فيديو
تابعنا عبر
وثق مواطن فرنسي حال مدينة باريس، صباح اليوم السبت، بعد 4 أيام من الاحتجاجات العنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة.
وكانت قد أفادت قناة "بي إف إم تي"، اليوم السبت، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، أن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية، بعد مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.
صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.
واندلعت أعمال شغب مستمرة منذ عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، حيث أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.