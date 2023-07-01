https://sputnikarabic.ae/20230701/هجوم-بـ-السواطير-والسكاكين-على-حفل-موسيقي-في-إيران-يوقع-مصابين-فيديو-1078650309.html
هجوم بـ "السواطير والسكاكين" على حفل موسيقي في إيران يوقع مصابين... فيديو
هجوم بـ "السواطير والسكاكين" على حفل موسيقي في إيران يوقع مصابين... فيديو
كاد حفل غنائي لفنان إيراني أن يتحول إلى ساحة قتال، بعدما اقتحم أشخاص مدججين بالسواطير والسكاكين القاعة. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T15:37+0000
2023-07-01T15:37+0000
2023-07-01T15:37+0000
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وقالت شبكة "شرق" الإيرانية إن المسلحين حاولوا اقتحام حفل للمطرب "غرشا رضائي" في مدينة سيرجان جنوب غرب كرمان جنوب شرقي البلاد.من جانبه، قال المراسل الصحفي المتخصص في المجال الفني بهمن بابازاده، في تغريدة على "تويتر": "هاجم ثمانية أفراد مجهولين بحوذتهم مناجل وسكاكين قاعة سينما القدس في مدينة سيرجان أثناء حفل لغرشا رضائي، وعزموا اقتحام قاعة الحفل، إلا أن مقاومة رجال الأمن حالت دون ذلك، ما دفعهم لتحطيم النوافذ وخلق جو من الرعب والخوف في قلوب الحاضرين".وأكد في تغريدة لاحقة أنه تم القبض على المتهم الرئيسي، ونقل عن الشرطة أن ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم للدخول لمشاهدة الحفل دون تذاكر، لكنهم مُنعوا من الدخول بعد الجدال وخلق التوتر، قبل أن يعودوا برفقة آخرين حاملين أسلحة بيضاء ويقومون بتحطيم بعض النوافذ عند مدخل القاعة.وفر المسلحون الثمانية من مكان الحادث عند وصول قوات الشرطة إلى المكان.ولم يصب الفنان الإيراني وفرقته بأي أذى وجرى نقلهم بحافلة من مكان الحفل، لكن أحد عناصر التوجيه المتواجدين في المكان تعرض لضربة بساطور ونقل على إثرها إلى المستشفى، كما تعرض أحد حراس الأمن للطعن.وأعرب رضائي عن انزعاجه من الحادث وقال إنه يتمنى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد الذين اعتدوا على حفله.
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, منوعات
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هجوم بـ "السواطير والسكاكين" على حفل موسيقي في إيران يوقع مصابين... فيديو
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كاد حفل غنائي لفنان إيراني أن يتحول إلى ساحة قتال، بعدما اقتحم أشخاص مدججين بالسواطير والسكاكين القاعة.
وقالت شبكة "شرق
" الإيرانية إن المسلحين حاولوا اقتحام حفل للمطرب "غرشا رضائي" في مدينة سيرجان جنوب غرب كرمان جنوب شرقي البلاد.
من جانبه، قال المراسل الصحفي المتخصص في المجال الفني بهمن بابازاده، في تغريدة على "تويتر": "هاجم ثمانية أفراد مجهولين بحوذتهم مناجل وسكاكين قاعة سينما القدس في مدينة سيرجان أثناء حفل لغرشا رضائي، وعزموا اقتحام قاعة الحفل، إلا أن مقاومة رجال الأمن حالت دون ذلك، ما دفعهم لتحطيم النوافذ وخلق جو من الرعب والخوف في قلوب الحاضرين".
وأكد في تغريدة لاحقة أنه تم القبض على المتهم الرئيسي، ونقل عن الشرطة أن ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم للدخول لمشاهدة الحفل دون تذاكر، لكنهم مُنعوا من الدخول بعد الجدال وخلق التوتر، قبل أن يعودوا برفقة آخرين حاملين أسلحة بيضاء ويقومون بتحطيم بعض النوافذ عند مدخل القاعة.
وفر المسلحون الثمانية من مكان الحادث عند وصول قوات الشرطة إلى المكان.
ولم يصب الفنان الإيراني وفرقته بأي أذى وجرى نقلهم بحافلة من مكان الحفل، لكن أحد عناصر التوجيه المتواجدين في المكان تعرض لضربة بساطور ونقل على إثرها إلى المستشفى، كما تعرض أحد حراس الأمن للطعن.
وأعرب رضائي عن انزعاجه من الحادث وقال إنه يتمنى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد الذين اعتدوا على حفله.