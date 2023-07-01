https://sputnikarabic.ae/20230701/وزير-الداخلية-الفرنسي-احتجاز-أكثر-من-270-شخصا-في-جميع-أنحاء-فرنسا-1078638443.html

وزير الداخلية الفرنسي: احتجاز أكثر من 270 شخصا في جميع أنحاء فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي: احتجاز أكثر من 270 شخصا في جميع أنحاء فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن أكثر من 270 شخصا تم احتجازهم في فرنسا خلال أحداث الاضطرابات يوم الجمعة. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T01:37+0000

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2023-07-01T01:37+0000

أخبار فرنسا

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قال دارمانان في تغريدة على تويتر يوم الجمعة في الليل: "حتى الآن، تم احتجاز أكثر من 270 شخصا، بينهم أكثر من 80 في مرسيليا، حيث يصل حاليا تعزيزات كبيرة".وأوضح دارمانان في حوار مع قناة TF1 الفرنسية يوم الجمعة أن أكثر من 45 ألف ضابط إنفاذ القانون، بما في ذلك الوحدات الخاصة، شاركوا في مكافحة الشغب في فرنسا، وأصيب أكثر من 300 ضابط شرطة وشرطي بجروح خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاضطرابات في البلاد.وذكرت راديو "فرانس إنفو" نقلاً عن مصدر حكومي يوم السبت أن رئيسة الوزراء الفرنسي، اليزابيث بورن، حثت جميع وزراء الحكومة على العودة إلى باريس والبقاء هناك في ظل استمرار الاضطرابات في البلاد.وفي يوم الجمعة، حثت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة الفرنسية على "معالجة جدياً المشاكل العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون" بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة في فرنسا.وفي صباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية إلى الغرب من باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم.ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.

https://sputnikarabic.ae/20230630/فرنسا-القبض-على-80-متظاهرا-في-مرسيليا-واحتجاز-أكثر-من-20-آخرين-في-ليون--1078637708.html

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