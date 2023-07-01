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https://sputnikarabic.ae/20230701/وصول-رئيس-الوزراء-الإسباني-بيدرو-سانشيز-إلى-كييف-فيديو-1078644187.html
وصول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف... فيديو
وصول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف... فيديو
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه وصل في زيارة إلى كييف، حيث من المقرر عقد اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T08:35+0000
2023-07-01T08:35+0000
العالم
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وكتب سانشيز على "تويتر": "موجود بالفعل في كييف. أردت أن يكون أول عمل للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي".وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سينقل "كل التضامن الأوروبي" إلى الحكومة والبرلمان الأوكرانيين. في وقت سابق، كتبت صحيفة "باييس"، أن سانشيز يجب أن يسافر إلى كييف لحضور الحدث الأول تحت رئاسة المملكة لمجلس الاتحاد الأوروبي. وفقًا للمنشور، تعد هذه ثاني زيارة يقوم بها سانشيز إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية. ستترأس إسبانيا مجلس الاتحاد للمرة الخامسة. وستمتد ولايتها في الفترة من 1 يوليو/ تموز المقبل، إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول.
https://sputnikarabic.ae/20230701/لماذا-تجاهل-الناتو-دعوة-أوكرانيا-للمشاركة-في-قمته-المقبلة-1078641342.html
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العالم
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وصول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف... فيديو

08:35 GMT 01.07.2023
© Youtubeبيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Youtube
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه وصل في زيارة إلى كييف، حيث من المقرر عقد اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي.
وكتب سانشيز على "تويتر": "موجود بالفعل في كييف. أردت أن يكون أول عمل للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي".
لماذا تجاهل الناتو دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
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لماذا تجاهل "الناتو" دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة؟
06:18 GMT
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سينقل "كل التضامن الأوروبي" إلى الحكومة والبرلمان الأوكرانيين.
في وقت سابق، كتبت صحيفة "باييس"، أن سانشيز يجب أن يسافر إلى كييف لحضور الحدث الأول تحت رئاسة المملكة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وفقًا للمنشور، تعد هذه ثاني زيارة يقوم بها سانشيز إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية. ستترأس إسبانيا مجلس الاتحاد للمرة الخامسة. وستمتد ولايتها في الفترة من 1 يوليو/ تموز المقبل، إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول.
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