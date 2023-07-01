https://sputnikarabic.ae/20230701/وكالة-إيرانية-عملية-الموساد-في-طهران-فشلت-وتم-اعتقال-جميع-عملائه-1078641072.html
وكالة إيرانية: عملية الموساد في طهران فشلت وتم اعتقال جميع عملائه
وكالة إيرانية: عملية الموساد في طهران فشلت وتم اعتقال جميع عملائه
أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن "التقرير الإسرائيلي عن إحباط هجوم في قبرص من خلال اعتقال عميل إيراني ما هو إلا محاولة للتغطية على أزمة إسرائيل الداخلية". 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T06:05+0000
2023-07-01T06:05+0000
2023-07-01T06:05+0000
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وقال موقع "نور نيوز" الإيراني، التابع لهيئة الأمن القومي في إيران، إن "النظام الصهيوني، الذي يواجه تدهورا في الأوضاع الداخلية، تحدث عن عملية فاشلة جرت منذ عام في إيران، حيث تم اعتقال جميع عملائه".وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد كشف، يوم الخميس الماضي، النقاب عما قال إنها عملية لإحباط هجوم إرهابي في قبرص تمثلت في خطف العقل المدبر من داخل الأراضي الإيرانية.ووفقًا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث، قام الموساد بتنفيذ عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية، وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو، الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.ونقلت الهيئة عن مصدر في الموساد، قوله إن المعتقل تم تجنيده من قِبل شعبة الاستخبارات الخارجية الإيرانية 800، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن مجنده لعملية الاغتيال يدعى حسن شوشوتي زاده، وهو مسؤول عن العمليات الخاصة.ووفقًا للمصدر، اعترف المشتبه به يوسف شهبازي، بالتهم الموجهة إليه وقدم معلومات مهمة للمحققين، تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة، حيث قام أيضًا بمراقبة منزل رجل الأعمال الإسرائيلي وتصويره عدة مرات، وجمع معلومات حول التدابير الأمنية المحيطة به. وقد أجرى شهبازي الاتصالات مع مشغليه في إيران من الأراضي القبرصية.كما كشف الموساد أنه "بالتعاون مع المخابرات القبرصية وأجهزة استخبارات أخرى، تمكنوا من إحباط عملية الاغتيال قبل وقوعها، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية".وأعلنت شرطة قبرص، الأسبوع الماضي، إحباط محاولة هجوم إيراني على رجال أعمال إسرائيليين وأهداف يهودية في البلاد، وقالت إنه تم إحباط الهجوم بالتعاون بين أجهزة المخابرات القبرصية والموساد وأجهزة استخبارات أخرى في الغرب.ولم تصدر إيران أي تعليق رسمي على ما أورده الموساد حتى الساعة 16:30 (توقيت غرينتش)، وسبق أن نفت إيران ادعاءات إسرائيلية بمحاولة اغتيال إسرائيليين في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230625/إعلام-إحباط-عملية-للحرس-الثوري-الإيراني-ضد-إسرائيليين-في-قبرص-1078468766.html
https://sputnikarabic.ae/20230629/الموساد-خطفنا-واستجوبنا-على-الأراضي-الإيرانية-المخطط-لاغتيال-إسرائيلي-في-قبرص-فيديو-1078603549.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وكالة إيرانية: عملية الموساد في طهران فشلت وتم اعتقال جميع عملائه
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن "التقرير الإسرائيلي عن إحباط هجوم في قبرص من خلال اعتقال عميل إيراني ما هو إلا محاولة للتغطية على أزمة إسرائيل الداخلية".
وقال موقع "نور نيوز" الإيراني، التابع لهيئة الأمن القومي في إيران، إن "النظام الصهيوني، الذي يواجه تدهورا في الأوضاع الداخلية، تحدث عن عملية فاشلة جرت منذ عام في إيران، حيث تم اعتقال جميع عملائه".
وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد كشف، يوم الخميس الماضي، النقاب عما قال إنها عملية لإحباط هجوم إرهابي في قبرص تمثلت في خطف العقل المدبر من داخل الأراضي الإيرانية.
ووفقًا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث، قام الموساد بتنفيذ عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية
، وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو، الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.
ونقلت الهيئة عن مصدر في الموساد، قوله إن المعتقل تم تجنيده من قِبل شعبة الاستخبارات الخارجية الإيرانية 800، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن مجنده لعملية الاغتيال يدعى حسن شوشوتي زاده، وهو مسؤول عن العمليات الخاصة.
ووفقًا للمصدر، اعترف المشتبه به يوسف شهبازي، بالتهم الموجهة إليه وقدم معلومات مهمة للمحققين، تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة
، حيث قام أيضًا بمراقبة منزل رجل الأعمال الإسرائيلي وتصويره عدة مرات، وجمع معلومات حول التدابير الأمنية المحيطة به. وقد أجرى شهبازي الاتصالات مع مشغليه في إيران من الأراضي القبرصية.
كما كشف الموساد أنه "بالتعاون مع المخابرات القبرصية وأجهزة استخبارات أخرى، تمكنوا من إحباط عملية الاغتيال قبل وقوعها، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية".
وأعلنت شرطة قبرص
، الأسبوع الماضي، إحباط محاولة هجوم إيراني على رجال أعمال إسرائيليين وأهداف يهودية في البلاد، وقالت إنه تم إحباط الهجوم بالتعاون بين أجهزة المخابرات القبرصية والموساد وأجهزة استخبارات أخرى في الغرب.
ولم تصدر إيران أي تعليق رسمي على ما أورده الموساد حتى الساعة 16:30 (توقيت غرينتش)، وسبق أن نفت إيران ادعاءات إسرائيلية بمحاولة اغتيال إسرائيليين في الخارج.