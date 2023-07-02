https://sputnikarabic.ae/20230702/إسرائيل-تعتزم-شراء-25-مقاتلة-إف-35-بقيمة-3-مليارات-دولار-1078658299.html
إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار
إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار
وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، على توصية رئيس هيئة الأركان والمدير العام لوزارة الدفاع وقائد سلاح الجو لشراء سرب ثالث من طائرات "أدير"... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T10:59+0000
2023-07-02T10:59+0000
2023-07-02T10:59+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إنه "تقرر شراء سرب ثالث من طائرات "أدير" (إف-35)".وأضافت أن "وزير الدفاع يوآف غالانت، وافق على توصية رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومدير عام وزارة الدفاع إيال زامير، وقائد القوات الجوية تومر بار، لشراء سرب ثالث من طراز أدير".وستقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بشراء 25 طائرة من طراز "إف-35"، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" من الحكومة الأمريكية. وعند الانتهاء من الصفقة سيتم توسيع أسطول مقاتلات "إف-35" الشبحية، والتي تشغلها القوات الجوية الإسرائيلية، ليصل قوامه إلى 75 طائرة.وأشار بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أنه "بعد موافقة وزير الدفاع، سيصدر طلب شراء رسمي، وذلك لاستكمال الموافقة على الصفقة وتوقيعها في المستقبل القريب".ومن المقرر أن يتم تمويل الصفقة من خلال المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الكشف-عن-مشكلة-خطيرة-في-تبريد-محركات-مقاتلات-إف-35-1077619399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار
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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، على توصية رئيس هيئة الأركان والمدير العام لوزارة الدفاع وقائد سلاح الجو لشراء سرب ثالث من طائرات "أدير" (إف-35)، حيث يقدر حجم الصفقة بنحو 3 مليارات دولار.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إنه "تقرر شراء سرب ثالث من طائرات "أدير" (إف-35)".
وأضافت أن "وزير الدفاع يوآف غالانت، وافق على توصية رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومدير عام وزارة الدفاع إيال زامير، وقائد القوات الجوية تومر بار، لشراء سرب ثالث من طراز أدير".
وستقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بشراء 25 طائرة من طراز "إف-35"، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" من الحكومة الأمريكية.
وعند الانتهاء من الصفقة سيتم توسيع أسطول مقاتلات "إف-35" الشبحية
، والتي تشغلها القوات الجوية الإسرائيلية، ليصل قوامه إلى 75 طائرة.
وأشار بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أنه "بعد موافقة وزير الدفاع، سيصدر طلب شراء رسمي، وذلك لاستكمال الموافقة على الصفقة وتوقيعها في المستقبل القريب".
ومن المقرر أن يتم تمويل الصفقة من خلال المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة
للجيش الإسرائيلي.