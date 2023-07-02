https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-إصابة-شرطيين-في-باريس-بعد-تعرضهما-لإطلاق-نار-الليلة-الماضية-1078657084.html
إعلام: إصابة شرطيين في باريس بعد تعرضهما لإطلاق نار الليلة الماضية
إعلام: إصابة شرطيين في باريس بعد تعرضهما لإطلاق نار الليلة الماضية
أصيب شرطيان بجروح طفيفة بعد أن تعرضا لإطلاق النار، الليلة الماضية، في الدائرة 13 في باريس، وتم فتح تحقيق في محاولة القتل. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T08:50+0000
2023-07-02T08:50+0000
2023-07-02T08:50+0000
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وقالت مصادر لقناة "BFMTV": "تعرض شرطيان لإطلاق النار، ليل السبت / الأحد، في الدائرة 13 بباريس. وبحسب المواد الأولية للتحقيق، أصيب هذان الشرطيان بطلقات نارية من مسدس، في حوالي الساعة الثانية صباحا".ويضيف الصحفيون أنه بفضل ارتداء السترات الواقية من الرصاص، لم يصب رجال الشرطة بجروح خطيرة. بدأ التحقيق في محاولة اغتيال ممثلي السلطات.كما أصيب سبعة من ضباط الشرطة في مدينة ليون الفرنسية، ليل الجمعة، بطلقات نارية خلال أعمال شغب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
إعلام: إصابة شرطيين في باريس بعد تعرضهما لإطلاق نار الليلة الماضية
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أصيب شرطيان بجروح طفيفة بعد أن تعرضا لإطلاق النار، الليلة الماضية، في الدائرة 13 في باريس، وتم فتح تحقيق في محاولة القتل.
وقالت مصادر لقناة "BFMTV": "تعرض شرطيان لإطلاق النار، ليل السبت / الأحد، في الدائرة 13 بباريس. وبحسب المواد الأولية للتحقيق، أصيب هذان الشرطيان بطلقات نارية من مسدس، في حوالي الساعة الثانية صباحا".
ويضيف الصحفيون أنه بفضل ارتداء السترات الواقية من الرصاص، لم يصب رجال الشرطة بجروح خطيرة. بدأ التحقيق في محاولة اغتيال ممثلي السلطات.
كما أصيب سبعة من ضباط الشرطة في مدينة ليون الفرنسية، ليل الجمعة، بطلقات نارية خلال أعمال شغب.