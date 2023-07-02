https://sputnikarabic.ae/20230702/إيران-تعلن-تسيير-رحلات-جوية-مباشرة-إلى-القاهرة-1078659697.html
إيران تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى القاهرة قريبا
إيران تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى القاهرة قريبا
أعلن رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، حرمة الله رفيعي، عن عزم بلاده تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، خلال الفترة القريبة... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T12:37+0000
2023-07-02T12:37+0000
2023-07-02T12:37+0000
مصر
أخبار مصر الآن
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102151/99/1021519961_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_d1f5a3c64fac4abcb26913c4e9d8b809.jpg
ونقلت وكالة "مهر" عن رفيعي قوله: "خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيتم تسيير رحلة جوية تجريبية بين طهران والقاهرة بشكل مباشر".وكشف رفيعي أنه "كان هناك مفاوضات مع الجانب المصري في القاهرة، الأسبوع الماضي، لبحث موضوع السياحة الإيرانية في مصر بوساطة عراقية".وبحسب المسؤول الإيراني، فإنه يتم حاليا "تسيير رحلات سياحية غير مباشرة بين طهران والقاهرة عبر الترانزيت في مطار بغداد".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن قبل أيام، أن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع مصر، في إطار استعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة.وخلال حفل أقامته وزارة الخارجية الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى، بمشاركة سفراء الدول الإسلامية لدى طهران، قال عبد اللهيان: "نرحب بإعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية، ومن بينها مصر والمغرب".وقطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، حتى تم استئنافها لاحقا، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
https://sputnikarabic.ae/20230702/وفد-من-وزارة-السياحة-المصرية-يزور-إيران-الأسبوع-المقبل-1078657364.html
مصر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102151/99/1021519961_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_04776e34837d3a92d3d3bc7a146b6a84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى القاهرة قريبا
تابعنا عبر
أعلن رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، حرمة الله رفيعي، عن عزم بلاده تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونقلت
وكالة "مهر" عن رفيعي قوله: "خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيتم تسيير رحلة جوية تجريبية بين طهران والقاهرة بشكل مباشر".
وكشف رفيعي أنه "كان هناك مفاوضات مع الجانب المصري في القاهرة، الأسبوع الماضي، لبحث موضوع السياحة الإيرانية في مصر
بوساطة عراقية".
وبحسب المسؤول الإيراني، فإنه يتم حاليا "تسيير رحلات سياحية غير مباشرة بين طهران والقاهرة عبر الترانزيت في مطار بغداد".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن قبل أيام، أن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع مصر، في إطار استعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة.
وخلال حفل أقامته وزارة الخارجية الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى، بمشاركة سفراء الدول الإسلامية لدى طهران، قال عبد اللهيان: "نرحب بإعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية، ومن بينها مصر والمغرب".
وقطعت إيران
العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، حتى تم استئنافها لاحقا، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.