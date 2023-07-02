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الجيش: رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية
الجيش: رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T00:42+0000
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أخبار سوريا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش، "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية".ولفت البيان، "لا توجد اية تعليمات للجبهة الداخلية، التفاصيل قيد الفحص".كانت الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف إسرائيلية في سماء حمص، ليل السبت/الأحد، حيث إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص.وكشف مصدر عسكري سوري، أنه حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/إعلام-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-حمص---عاجل-1078653410.html
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العالم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار سوريا اليوم

الجيش: رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية

00:42 GMT 02.07.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش، "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف البيان، يبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".
ولفت البيان، "لا توجد اية تعليمات للجبهة الداخلية، التفاصيل قيد الفحص".
كانت الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف إسرائيلية في سماء حمص، ليل السبت/الأحد، حيث إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص.
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء حمص.. فيديو
أمس, 21:45 GMT
وكشف مصدر عسكري سوري، أنه حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.
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