https://sputnikarabic.ae/20230702/الجيش-رصد-إطلاق-صاروخ-مضاد-للطيران-من-سوريا-نحو-الأراضي-الإسرائيلية-1078654039.html
الجيش: رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية
الجيش: رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T00:42+0000
2023-07-02T00:42+0000
2023-07-02T00:42+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش، "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية".ولفت البيان، "لا توجد اية تعليمات للجبهة الداخلية، التفاصيل قيد الفحص".كانت الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف إسرائيلية في سماء حمص، ليل السبت/الأحد، حيث إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص.وكشف مصدر عسكري سوري، أنه حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/إعلام-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-حمص---عاجل-1078653410.html
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العالم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار سوريا اليوم
الجيش: رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش، "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران
انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف البيان، يبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".
ولفت البيان، "لا توجد اية تعليمات للجبهة الداخلية، التفاصيل قيد الفحص".
كانت الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف إسرائيلية في سماء حمص، ليل السبت/الأحد، حيث إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص.
وكشف مصدر عسكري سوري، أنه حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.