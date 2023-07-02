https://sputnikarabic.ae/20230702/الخارجية-الروسية-العنف-ضد-الاحتجاجات-في-فرنسا-يظهر-تناقض-الليبرالية-1078661342.html
الخارجية الروسية: العنف ضد الاحتجاجات في فرنسا يظهر "تناقض الليبرالية"
الخارجية الروسية: العنف ضد الاحتجاجات في فرنسا يظهر "تناقض الليبرالية"
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الدعوات إلى حل قوي للاحتجاجات في فرنسا تشهد على تناقضات الليبرالية المتنافرة مع الحياة... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T13:54+0000
2023-07-02T13:54+0000
2023-07-02T14:17+0000
الخارجية الروسية
أخبار فرنسا
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وانتقدت زاخاروفا بيان نقابات الشرطة الفرنسية حول "دكتاتورية الأقليات العدوانية" وأن السلام يجب أن يتم بالقوة، عبر منشور على قناتها في "تلغرام"، اليوم الأحد.ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين، إثر اندلاع أعمال شغب احتجاجا على وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة.وحسب وكالة أنباء "فارس"، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، إن المعاملة التمييزية للمهاجرين وتجنب قبول وتصحيح السلوك الخاطئ تجاههم من قبل بعض الدول الأوروبية، تسببت في أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين، بما في ذلك في فرنسا.وأكد كنعاني أن إيران تراقب عن كثب التطورات الحالية في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230701/سوريا-تشجب-العنصرية-المتجذرة-لدى-أجهزة-الأمن-الفرنسية-1078647815.html
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الخارجية الروسية, أخبار فرنسا
الخارجية الروسية, أخبار فرنسا
الخارجية الروسية: العنف ضد الاحتجاجات في فرنسا يظهر "تناقض الليبرالية"
13:54 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 02.07.2023) تابعنا عبر
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الدعوات إلى حل قوي للاحتجاجات في فرنسا تشهد على تناقضات الليبرالية المتنافرة مع الحياة وانهيار التسامح الوهمي".
وانتقدت زاخاروفا بيان نقابات الشرطة الفرنسية حول "دكتاتورية الأقليات العدوانية" وأن السلام يجب أن يتم بالقوة، عبر منشور على قناتها في "تلغرام"، اليوم الأحد.
وقالت: "التسامح الخيالي ينهار أمام أعيننا، الليبرالية تظهر تناقضات لا تتوافق مع الحياة".
ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين، إثر اندلاع أعمال شغب احتجاجا على وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة.
وحسب وكالة أنباء "فارس"، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني
، إن المعاملة التمييزية للمهاجرين وتجنب قبول وتصحيح السلوك الخاطئ تجاههم من قبل بعض الدول الأوروبية، تسببت في أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين، بما في ذلك في فرنسا.
وأضافت: "على الحكومة الفرنسية إنهاء العنف ضد شعبها، من خلال احترام المبادئ القائمة على كرامة الإنسان وحرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي".
وأكد كنعاني أن إيران تراقب عن كثب التطورات الحالية في فرنسا
.