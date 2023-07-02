https://sputnikarabic.ae/20230702/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-تنامي-نفوذ-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-1078656127.html
الخارجية الفلسطينية تحذر من تنامي نفوذ المستوطنين في الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية تحذر من تنامي نفوذ المستوطنين في الضفة الغربية
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تنامي نفوذ المستوطنين واتساع اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T07:17+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، مساء أمس السبت، إنها تحذر من "تنامي وانتشار نفوذ جماعات المستوطنين ومخاطر اتساع اعتداءاتها على الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم، في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات".وأضافت أن "جماعات المستوطنين تعمل بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي والآن من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ويعلنون ذلك جهارا وبكل وضوح".وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوضع جماعات المستوطنين على قوائم الإرهاب والضغط على إسرائيل لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.يأتي ذلك في أعقاب اتهام مصادر أمنية إسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بأنها تمنع أجهزة الأمن من التعامل مع "إرهاب" المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.ونقلت صحيفة "هآرتس"، الأسبوع الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن "إرهاب" المستوطنين يتم بتشجيع من وزراء وأعضاء برلمان.كما طالب وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الجمعة الماضي، في رسالة دعم للمستوطنين، بالتوقف عنه وصف المسؤولين الأمنيين أعمال المستوطنين في الضفة الغربية "بالإرهاب" وتنفيذ اعتقالات إدارية بحقهم.وسبق أن نفذ مستوطنون هجمات واسعة، الأسبوع الماضي، في عدة بلدات وقرى فلسطينية أعنفها في ترمسعيا قرب رام الله، ما أدى لحرق عشرات المركبات والمنازل وقتل فلسطيني بالرصاص الحي وإصابة آخرين بجروح.
https://sputnikarabic.ae/20230626/اعتداءات-المستوطنين-توقع-إصابات-بين-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1078525678.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الخارجية الفلسطينية تحذر من تنامي نفوذ المستوطنين في الضفة الغربية
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حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تنامي نفوذ المستوطنين واتساع اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، مساء أمس السبت، إنها تحذر من "تنامي وانتشار نفوذ جماعات المستوطنين
ومخاطر اتساع اعتداءاتها على الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم، في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات".
وأضافت أن "جماعات المستوطنين تعمل بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي والآن من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ويعلنون ذلك جهارا وبكل وضوح".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوضع جماعات المستوطنين على قوائم الإرهاب والضغط على إسرائيل لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
يأتي ذلك في أعقاب اتهام مصادر أمنية إسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بأنها تمنع أجهزة الأمن من التعامل مع "إرهاب" المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، الأسبوع الماضي، أن الجيش الإسرائيلي
وجهاز الأمن العام (الشاباك) فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن "إرهاب" المستوطنين يتم بتشجيع من وزراء وأعضاء برلمان.
كما طالب وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الجمعة الماضي، في رسالة دعم للمستوطنين، بالتوقف عنه وصف المسؤولين الأمنيين أعمال المستوطنين في الضفة الغربية
"بالإرهاب" وتنفيذ اعتقالات إدارية بحقهم.
وسبق أن نفذ مستوطنون هجمات واسعة، الأسبوع الماضي، في عدة بلدات وقرى فلسطينية أعنفها في ترمسعيا قرب رام الله، ما أدى لحرق عشرات المركبات والمنازل وقتل فلسطيني بالرصاص الحي وإصابة آخرين بجروح.