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الدفاع الأوكرانية تشتكي من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"
الدفاع الأوكرانية تشتكي من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"
أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T05:00+0000
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العالم
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وقال المستشار في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "معلوماتنا الاستخباراتية تقول إن الروس بدأوا في الاستثمار أكثر في إنتاج هذه الطائرات المسيرة. دعونا لا نثني على الروس، لكن هذا سلاح جيد. نحن قلقون بشأن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بمعداتنا أو يشكل خطرا على قواتنا".وأضاف أن الحلفاء الغربيين يمكن أن يساعدوا من خلال إمداد دبابات غيبارد الألمانية، والمركبات المدرعة الأسترالية هوكاي ذات الدفع الرباعي، ومعدات التشويش، على سبيل المثال. وأضاف ساك أن كانبيرا تحاول "إيجاد عذر" لعدم تقديم مدرعاتها إلى كييف.وأعرب عن أسفه قائلاً: "تعد معدات التشويش الحديثة جانبًا مهمًا للغاية من قدراتنا المضادة للطائرات المسيرة. لكننا نفتقر حقًا إلى هذا، ونعتمد على حلفائنا، ونأمل أن يكون لدينا المزيد منها في يوم من الأيام".حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الدفاع-القوات-الروسية-تدمر-محطة-اتصالات-ستارلينك-قرب-أرتيوموفسك-1078654423.html
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العالم
العالم

الدفاع الأوكرانية تشتكي من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"

05:00 GMT 02.07.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة.
وقال المستشار في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "معلوماتنا الاستخباراتية تقول إن الروس بدأوا في الاستثمار أكثر في إنتاج هذه الطائرات المسيرة. دعونا لا نثني على الروس، لكن هذا سلاح جيد. نحن قلقون بشأن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بمعداتنا أو يشكل خطرا على قواتنا".
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وأضاف أن الحلفاء الغربيين يمكن أن يساعدوا من خلال إمداد دبابات غيبارد الألمانية، والمركبات المدرعة الأسترالية هوكاي ذات الدفع الرباعي، ومعدات التشويش، على سبيل المثال. وأضاف ساك أن كانبيرا تحاول "إيجاد عذر" لعدم تقديم مدرعاتها إلى كييف.
وأعرب عن أسفه قائلاً: "تعد معدات التشويش الحديثة جانبًا مهمًا للغاية من قدراتنا المضادة للطائرات المسيرة. لكننا نفتقر حقًا إلى هذا، ونعتمد على حلفائنا، ونأمل أن يكون لدينا المزيد منها في يوم من الأيام".
حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.
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