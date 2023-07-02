https://sputnikarabic.ae/20230702/الدفاع-الأوكرانية-تشتكي-من-نقص-الأسلحة-لمحاربة-لانتسيت-1078655073.html
الدفاع الأوكرانية تشتكي من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"
الدفاع الأوكرانية تشتكي من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"
أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T05:00+0000
2023-07-02T05:00+0000
2023-07-02T05:00+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072769352_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_3f4978e91e4322f97657211def66e95c.jpg
وقال المستشار في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "معلوماتنا الاستخباراتية تقول إن الروس بدأوا في الاستثمار أكثر في إنتاج هذه الطائرات المسيرة. دعونا لا نثني على الروس، لكن هذا سلاح جيد. نحن قلقون بشأن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بمعداتنا أو يشكل خطرا على قواتنا".وأضاف أن الحلفاء الغربيين يمكن أن يساعدوا من خلال إمداد دبابات غيبارد الألمانية، والمركبات المدرعة الأسترالية هوكاي ذات الدفع الرباعي، ومعدات التشويش، على سبيل المثال. وأضاف ساك أن كانبيرا تحاول "إيجاد عذر" لعدم تقديم مدرعاتها إلى كييف.وأعرب عن أسفه قائلاً: "تعد معدات التشويش الحديثة جانبًا مهمًا للغاية من قدراتنا المضادة للطائرات المسيرة. لكننا نفتقر حقًا إلى هذا، ونعتمد على حلفائنا، ونأمل أن يكون لدينا المزيد منها في يوم من الأيام".حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الدفاع-القوات-الروسية-تدمر-محطة-اتصالات-ستارلينك-قرب-أرتيوموفسك-1078654423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072769352_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e6c2a27126b5d50d3561b74f3eedc077.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الأوكرانية تشتكي من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"
تابعنا عبر
أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة.
وقال المستشار في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "معلوماتنا الاستخباراتية تقول إن الروس بدأوا في الاستثمار أكثر في إنتاج هذه الطائرات المسيرة. دعونا لا نثني على الروس، لكن هذا سلاح جيد. نحن قلقون بشأن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بمعداتنا أو يشكل خطرا على قواتنا".
وأضاف أن الحلفاء الغربيين يمكن أن يساعدوا من خلال إمداد دبابات غيبارد الألمانية، والمركبات المدرعة الأسترالية هوكاي ذات الدفع الرباعي، ومعدات التشويش، على سبيل المثال. وأضاف ساك أن كانبيرا تحاول "إيجاد عذر" لعدم تقديم مدرعاتها إلى كييف.
وأعرب عن أسفه قائلاً: "تعد معدات التشويش الحديثة جانبًا مهمًا للغاية من قدراتنا المضادة للطائرات المسيرة
. لكننا نفتقر حقًا إلى هذا، ونعتمد على حلفائنا، ونأمل أن يكون لدينا المزيد منها في يوم من الأيام".
حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.