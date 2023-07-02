https://sputnikarabic.ae/20230702/الدفاع-الروسية-كييف-تفقد-نحو-150-شخصا-على-محوري-جنوب-دونيتسك-وزابوروجيه-1078657849.html

الدفاع الروسية: كييف تفقد نحو 150 شخصا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

الدفاع الروسية: كييف تفقد نحو 150 شخصا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن كييف فقدت ما يصل إلى 150 شخصًا، ودبابة ومركبتي قتال مشاة، في منطقة بياتيكاتكي وميرني، على محوري جنوب دونيتسك... 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T10:43+0000

2023-07-02T10:43+0000

2023-07-02T10:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأضافت القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسنو ليمانسك وجنوب دونيتسك.ووفقا لها، نجحت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" في صد 11 هجومًا للعدو في مناطق أرتيوموفسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وسفيرنوي وبيرفومايسكوي ومارينكا في دونيتسك.وخسرت كييف على هذه المحاور، ما يصل إلى 360 جنديًا أوكرانيًا، وست دبابات، وثماني مركبات قتال مشاة، وخمس مركبات، ومدفع M119 أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، وأيضًا مدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.بالإضافة إلى ذلك، في مناطق سيفرسك وغريغوروفكا (جمهورية دونيتسك)، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءي الهجوم الجوي الآلي 92 و 95 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت: "على محور كراسنو - ليمانسكي، صدت وحدات مجموعة القوات "المركز" بالضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنتها وحدات الهجوم 95 والألوية الميكانيكية 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تورسكوي (جمهورية دونيتسك)، وتشيرفونايا ديبروفا ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.و في منطقة كوزمينو في لوغانسك، تم إيقاف أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.تم القضاء على ما يصل إلى 95 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وعربة قتال مدرعة وشاحنة صغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز دي-30 في يوم واحد.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الشرق" بالضربات الجوية ونيران المدفعية هجومًا معاديًا في منطقة نيكولسكوي.وعلى محور زابوروجيه، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي لمجموعة "الشرق" على تجمعات القوى العاملة والمعدات لوحدات اللواء الآلي 33 في مناطق بياتيكاتكي وميرنيو في مقاطعة زابوروجيه.بلغت خسائر العدو في هذه المناطق، 150 قتيلا وجريحا من الجيش الأوكراني ودبابة ومركبتي مشاة قتالية ومدرعتين وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر من طراز FH70".وتم ضرب تراكمات القوى العاملة والمعدات من الألوية الميكانيكية 14 و 37 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستلماخوفا.كما دمر مستودع ذخيرة لوحدات لواء الدفاع الاقليمي 103 بالقرب من كيسلوفكا.

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https://sputnikarabic.ae/20230702/الدفاع-الأوكرانية-تشتكي-من-نقص-الأسلحة-لمحاربة-لانتسيت-1078655073.html

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